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Politica | 22 maggio 2026, 21:46

'Per Bordighera' chiude la campagna elettorale: "Siamo il cambiamento" (Foto e video)

Buffet al Chica Loca con il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci e la sua squadra

'Per Bordighera' chiude la campagna elettorale: &quot;Siamo il cambiamento&quot; (Foto e video)

'Per Bordighera', la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, chiude la campagna elettorale con un brindisi e un buffet al Chica Loca sul lungomare Argentina.

Cittadini, sostenitori e simpatizzanti hanno così potuto incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini in un ultimo evento pubblico.

Per l'occasione erano presenti anche il consigliere comunale di Sanremo Antonino Consiglio, l'assessore regionale Luca Lombardi e il senatore Gianni Berrino in collegamento telefonico. "Sono certo che se potrai essere sindaco, Chicco, potrai scrivere la storia di Bordighera" - dichiara il consigliere comunale di Sanremo Antonino Consiglio.

"Chicco Iacobucci ha tantissime capacità e vuole fare il sindaco di Bordighera. Ha costruito, con la sua squadra, un grande programma" - afferma l'assessore regionale Luca Lombardi - "E' già stato cinque anni in Regione Liguria. Con la sua esperienza Bordighera ha un'opportunità unica".

"E' stata una campagna faticosa ma credo molto nella vittoria della mia squadra" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "La mia squadra si è formata intorno a valori tradizionali condivisi: l'amore per la nostra città e, soprattutto, la famiglia. Noi rappresentiamo il centrodestra. Siamo l'unica lista che non ha responsabilità dell'impoverimento di Bordighera e che non ha interessi da nascondere, noi rappresentiamo la legalità e siamo il cambiamentoE' una squadra fatta di bordigotti, che amano la città, io sono un bordigotto che è cresciuto a Bordighera, che vive a Bordighera e ha scelto Bordighera per fare famiglia. Sono qui per servire la mia città con un programma modesto ma dettagliato e ambizioso allo stesso tempo. Abbiamo anche dei tecnici, valorosi in campo nazionale e internazionale, che ci accompagnano nella nostra azione di governo. So che per trasformare Bordighera in una regina del turismo c'è bisogno di professionisti. Se diventerò sindaco ci metterò il cuore e starò sul campo 24 ore su 24, visto che farò solo il sindaco. Ringrazio tutti gli amici e coloro che ci hanno sostenuto finora e che continueranno a farlo andando a votarci domenica e lunedì".

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Elisa Colli

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