Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita l'ospedale di Bordighera: "Una priorità la tutela e il potenziamento dei servizi sanitari locali" (Foto)

Visita del candidato sindaco della città delle palme Massimiliano Iacobucci all'ospedale di Bordighera.

Ha incontrato i dirigenti e visitato diversi reparti ospedalieri. "Ieri mattina, in qualità di candidato sindaco della mia città, ho visitato il presidio ospedaliero Saint Charles di Bordighera, incontrando alcuni tra i principali dirigenti della società che gestisce la struttura e visitando diversi reparti accessibili al pubblico" - fa sapere il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "È stata un’occasione importante per ribadire quanto sia strategico per la nostra città poter contare su un ospedale di eccellenza. Il Saint Charles rappresenta non solo un punto di riferimento fondamentale per i cittadini di Bordighera ma anche una garanzia di sicurezza e qualità per i tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio".