Sanremo si prepara al ponte del 2 giugno: tanti turisti in città mentre riaprono gli ombrelloni e gli alberghi sono al 95% (Foto)

A Sanremo si respira aria d’estate. Alla vigilia del ponte del 2 giugno, la città dei fiori si presenta pronta ad accogliere turisti e residenti tra ombrelloni riaperti, alberghi pieni e una serie di eventi che stanno già animando il centro e il litorale. I numeri, infatti, confermano un buon afflusso, con una stima di occupazione alberghiera che sfiora il tutto esaurito. "I dati per questo ponte sono buoni: c'è una buonissima affluenza, che si attesta sul 90-95% - afferma Silvio Di Michele, presidente di Federalberghi Sanremo -. Questo è l’ultimo fine settimana con ponti ravvicinati, poi dovremo attendere la fine delle scuole e il passaggio del referendum. Ma intanto ci prepariamo al meglio”.

Tra le note positive di questo fine maggio, anche il ritorno del turismo marittimo. Le spiagge riaprono ombrelloni e sdraio, pronte ad accogliere i bagnanti, anche se con qualche limitazione. Restano infatti in vigore i divieti di balneazione in due tratti: lungo corso Trento Trieste e nel tratto che va dal Living Garden a piazzale Dapporto. Nonostante ciò, l'atmosfera sul lungomare è frizzante e le presenze numerose. A dare ulteriore impulso al turismo cittadino è la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali, che già dalla giornata di giovedì ha portato in città oltre 400 persone tra velisti, staff e appassionati del mare. L’evento, ospitato nel Porto Vecchio e nella cornice suggestiva di piazza Bresca, ha contribuito a colorare Sanremo con vele storiche, aperitivi, musica e voglia di stare insieme.

L’insieme di eventi, accoglienza alberghiera e clima favorevole sembra dunque segnare un buon inizio per la stagione estiva sanremese. “C'è tanta voglia di uscire, di vivere il mare e la città – commenta un commerciante del centro – e lo vediamo tutti i giorni, dal via vai di persone nei negozi e nei locali”. Il ponte del 2 giugno, quindi, non è solo un momento di pausa: per Sanremo è la conferma che la stagione è davvero alle porte.