Ventimiglia: al via la distribuzione dei kit per le nuove eco-isole informatizzate

Dopo gli incontri informativi del 7 e 8 gennaio, il Comune di Ventimiglia ha ufficializzato il calendario per la distribuzione dei kit necessari al conferimento dei rifiuti nelle 15 nuove ecoisole informatizzate che verranno installate nel centro città.

Il nuovo sistema coinvolgerà tutte le utenze domestiche che attualmente utilizzano i carrellati stradali presenti nelle vie del centro, tra cui Via Roma, Via Asse, Via Chiappori, Corso Genova, Via Tacito, Via Don Bruno Corti, Vico Arene, Via Gramsci, Via Turati, Via Dante, Via Mons. Daffra, Via Appio, Salita alle Mura, Via Sottoconvento, Vico Oliva, Vico San Nicola, Vico Sant’Agostino, Via Carso, Passeggiata Cavallotti e Via Papa Giovanni XXIII. La zonizzazione completa, suddivisa per numeri civici, è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Il kit, completamente gratuito, comprende sacchetti per umido, plastica e lattine, secco residuo e un mastello per il vetro per chi non lo avesse già ritirato. Il vetro dovrà essere conferito sfuso nelle ecoisole. Chi possiede mastelli diversi da quello del vetro potrà restituirli direttamente al punto di consegna, insieme alla chiave triangolare. Le ecoisole saranno dotate di un lettore per la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI, che dovrà presentarsi personalmente o tramite delega per il ritiro del materiale.

La distribuzione dei kit avverrà in otto giornate complessive, secondo il seguente programma:

Via Chiappori (ex Gil): 19, 20, 21 gennaio e 2 febbraio

Via Dante (Croce Rossa): 26, 27 gennaio e 3 febbraio

Via Lamboglia (parcheggio): 28 gennaio

Gli orari di consegna saranno dalle 9 alle 14. A partire dal 4 febbraio, chi non avesse ancora ritirato il kit potrà farlo presso il Green Point di Ventimiglia, situato in Piazza Ettore e Marco Bassi 1 (sotto la Biblioteca civica), aperto il martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.