Sanremo: stop alla balneazione in corso Trento Trieste, la proposta "Trasformiamo l'area in ormeggio per le barche con pontili galleggianti"

“Trasformiamo lo specchio acqueo antistante in un ormeggio per barche con l’utilizzo di pontili galleggianti. Sarebbe una straordinaria opportunità per la nautica a beneficio di tutta la città di Sanremo”. Sono le parole di Emanuele Maria Valdenassi, imprenditore operante nel settore nautico ad Arma di Taggia, che interviene con questa proposta dopo aver letto la notizia relativa allo stop alla balneazione sulle spiagge tra i due porti della città dei fiori, facendo ripensare la destinazione d’uso di l’area destinandola alla nautica.

“L’aumento dei posti barca – evidenzia Valdenassi - consentirebbe eventualmente di spostare barche e pescherecci da porto vecchio, liberando tutta la linea della diga marittima consentendo così l’attracco diretto in banchina di navi da crociera”. Una proposta, quella di Valdenassi, che provocherà sicuramente una serie di reazioni, in attesa di capire con precisione cosa potrà fare l'amministrazione comunale sanremese, come evidenziato ieri dall'Assessore all'Ambiente, Ester Moscato.

Molte le reazioni alla notizia dello stop alla balneazione. Tra le tante c'è anche la proposta di una nostra lettrice, Simona, che ha suggerito di utilizzare le spiagge per i cani oppure fare un investimento importante e utilizzarla per fare una piscina comunale all'aperto, con una più piccola per i bimbi e un grande bar.