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Sport e solidarietà sotto le stelle a Bordighera, in 200 alla 'Podistica in notturna' (Foto)
Ferragosto in campo a Ospedaletti: torna il doppio giallo aperto a tutti
Educamp CONI Taggia & Valle Argentina, sette settimane di sport, inclusione e partecipazione
Calcio, il Campionato Veterani dona un defibrillatore alla Virtus Sanremese
Un gesto di solidarietà e prevenzione al Campo Grammatica per garantire la massima sicurezza a tutti gli atleti e alla comunità
E' Franco Lerda il nuovo allenatore dell’Imperia. l’ex tecnico di Torino, Lecce e Crotone prende il posto di Giancarlo Riolfo
Il club si scusa per il precedente comunicato che indicava un altro nome
Imperia calcio, Riolfo commenta l'esonero: "Non mi hanno dato modo di allenare, sono arrabbiato"
Nell'aria anche la bocciatura Costantini, Boccia e Insolito. Intanto Diallo si accasa all'Albingaunia
Imperia Calcio, terremoto in panchina: salta Giancarlo Riolfo
Clamoroso divorzio alla vigilia della nuova stagione: divergenze sulla gestione tecnica, la società decide per l’esonero
Della Morte, vittoria alla Starlight Run di Diano Marina: "Ho pensato al podio e poi ho deciso di provarci"
Il ventimigliese, alla vigilia dei 51 anni, ha conquistato il primo posto nella Camminata Ludico Motoria dopo una gara condotta a ritmo sostenuto
"Didi The Devil" arriva a L'Étape Mondovì: spettacolo e ciclismo nel cuore del Piemonte
Il diavolo più famoso del Tour de France sarà a Mondovì il 20 settembre. E fino al 20 agosto si può ancora partecipare alla Granfondo con la quota speciale di 50 euro
Canoa, agosto di conferme per la Canottieri Sanremo: titolo italiano per le sorelle Pompili
Viola e Valentina Pompili conquistano l'oro nel K2 200 metri e il bronzo nel K2 500. Ottimi risultati anche dai giovani
Sanremo Like Swim chiude la stagione 2025/2026 sull'ottavo gradino della Liguria
Un risultato che porta la firma di uno splendido lavoro di squadra, portato avanti da tutti gli atleti e i tecnici tra Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo
Ospedaletti, 40mila euro per rilanciare il "Ciccio Ozenda": via libera al progetto per il campo
La Giunta comunale riconosce l'interesse pubblico alla proposta dell'Ospedaletti Calcio: prevista una gestione di sei anni e nuovi interventi sull'impianto di regione Margotta
Diano Marina, a Ferragosto torna la suggestiva "6 alle 6": la novità è il percorso panoramico direttamente sul mare
Giovedì 15 agosto l’attesissimo appuntamento podistico all'alba. Tracciato rinnovato con il passaggio sulla suggestiva "Incompiuta". Aperte le iscrizioni per assicurarsi il pettorale
'XL A Ludum Balistrae' a Ventimiglia, Angelo Nicomedi è campione comunale 2026 (Foto)
Al Belvedere Resentello va in scena il torneo di tiro alla balestra antica da banco
Tiro con l’arco, Archery Club Ventimiglia: sei arcieri in gara a Stella, cinque podi e un 4° posto a Rovereto
Giulia Aloi conquista il primo posto nel compound Juniores, sul podio anche Noè Giubilato, Gabriele Bergamasco e Giorgio Gallucci
Serie D, il calendario della Sanremese: partenza sul campo del Ligorna, derby con l’Imperia il 1° novembre
La squadra allenata da Gianluca Festa debutterà in casa il 13 settembre contro il Celle Varazze. Bra al “Comunale” il 4 ottobre, trasferta ad Alessandria il 15 novembre e chiusura dell’andata a Biella. Il campionato terminerà il...
Sanremese e Virtus, prove di riavvicinamento: nuovi spazi e un dialogo che può aprire una nuova fase
La Virtus Sanremese ringrazia la nuova governance biancazzurra per la disponibilità sugli impianti: "Un invito a instaurare una importante collaborazione". Dopo mesi di rapporti non semplici, torna il dialogo tra le due...
Sport e solidarietà a Vallecrosia al Mare, 354 partecipanti alla 26esima Passeggiata sotto le stelle (Foto e video)
Devoluto alla Spes di Ventimiglia e al Centro Promozione Famiglia di Bordighera il ricavato raccolto alla marcia podistica in memoria di Maurizio Lega
Ventimiglia, Agosto Medievale 2026: Campu vince la Regata dei Sestieri (Foto e video)
Arriva primo alla competizione con i gozzi liguri
Ventimiglia, a Roverino successo per il 2° Memorial Famiglia Brogna: spettacolo, tradizione e grande partecipazione (foto)
Ventiquattro terne in gara, finale combattuta oltre la mezzanotte e un protagonista d’eccezione: Bosio Secondo, 87 anni. Premi, ringraziamenti e una giornata di sport che guarda già al 2027
Calcio | L'Angelo Baiardo ha presentato ricorso, chiesto il blocco di Eccellenza e Promozione in via cautelare
La società punta anche al blocco delle gare di Coppa. Il dibattimento di fronte al Tribunale Federale Territoriale non dovrebbe però tardare