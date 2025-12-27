ARTIturismo: LuppOlio, le migliori varietà di birra del Ponente Ligure (Foto e Video)

L’azienda agricola LuppOlio nasce nel 2020, nonostante tutte le difficoltà di quell’anno particolare Enrico Verzaro decide di intraprendere questa inusuale attività. Fin da subito Enrico decide di coltivare sia le olive che il luppolo perché sente la necessità di occuparsi di qualcosa di diverso dal solito. Il periodo di raccolta del luppolo è settembre ma è necessario dedicare tutto l’anno alla coltivazione di quest’ultimo per avere una materia prima di alta qualità. Nella fase invernale il titolare di LuppOlio si dedica principalmente alla concimazione anche se la fase della raccolta è sicuramente la più impegnativa.

L’azienda produce principalmente due tipi di birre dai nomi evocativi del borgo di Cervo. La prima è la birra Bondai che prende il nome dal Rio che nasce di fianco al luppoleto, liberamente ispirata allo stile delle Session IPA, è una chiara ottenuta utilizzando un’unica varietà di luppolo, sentori agrumati si legano con altri più erbacei e rustici, dovuti alle condizioni uniche del territorio cervese. La Bondai è una birra che scorre con allegria proprio come il rio omonimo.

La seconda è la Corallina, dal colore intenso con riflessi aranciati, una Strong Ale che esprime il suo carattere luppolato grazie alle migliori varietà coltivate da Enrico. Quest’ultima è una birra dal gusto intenso ed è anche la più richiesta, il suo nome deriva proprio dai “corallini”, soprannome dei Cervesi che praticavano la pesca del corallo al largo delle coste Corse e Sarde.

Il mercato di riferimento dell’azienda agricola è quello locale, dalla provincia di Imperia a quella di Savona. Enrico Verzaro e sua moglie hanno deciso di aprire anche un locale ad Albenga nel pieno centro storico dove servono la loro birra e i prodotti del territorio del Ponente Ligure.