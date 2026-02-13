Lenti a contatto, uso corretto e prevenzione: il dottore sanremese Barabino ospite a “Check Up” su Rai 1

Il dott. Stefano Barabino, sanremese e direttore del Centro Superficie Oculare dell’Ospedale Sacco di Milano, sarà ospite della trasmissione Check Up, in onda domenica prossimo alle 9.30 su Rai 1. Al centro dell’intervento, l’utilizzo corretto delle lenti a contatto e la prevenzione delle principali problematiche oculari ad esse correlate. Nel corso dell’intervista, il dott. Barabino ribadirà come le lenti a contatto siano strumenti sicuri ed efficaci per la correzione dei difetti visivi, purché utilizzate sotto controllo specialistico e nel rispetto delle norme igieniche. «Le lenti a contatto sono dispositivi medici a tutti gli effetti e richiedono consapevolezza e responsabilità da parte del paziente», spiegherà lo specialista.

Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti da evitare: uso prolungato oltre i tempi consigliati (8–10 ore), scarsa igiene delle mani, impiego di soluzioni non idonee e mancato rispetto della sostituzione programmata. Il medico sottolineerà inoltre l’importanza dei controlli oculistici periodici per prevenire complicanze come infezioni, infiammazioni e malattia dell’occhio secco. L’intervento rappresenterà un’importante occasione di divulgazione scientifica su un tema di grande interesse pubblico, contribuendo a promuovere una cultura della prevenzione e della salute visiva.