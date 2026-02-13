Sanremo: monitoraggio mense scolastiche, il vicesindaco Fellegara in visita alla Rodari per qualità e sicurezza dei pasti

Nell’ambito del programma di monitoraggio mensile delle scuole cittadine, il vicesindaco Fulvio Fellegara ha fatto visita alla Scuola Rodari, effettuando un sopralluogo nei locali adibiti a mensa e cucina. La visita è stata anche un momento di confronto con docenti, personale interno e alunni, utile a raccogliere impressioni dirette sul servizio di refezione scolastica. Insieme alla nutrizionista Beatrice D’Ambrosio, il vicesindaco ha verificato con attenzione ogni aspetto del servizio.

“Prosegue l’impegno costante per garantire la qualità dei pasti nelle nostre scuole”, ha dichiarato Fellegara. “Abbiamo ricevuto feedback positivi sia dalle maestre sia dagli operatori: la prova più evidente è stata vedere i piatti vuoti e i sorrisi dei bambini, chiaro segno del gradimento del menu proposto. La cucina è risultata inoltre adeguata agli standard igienico-sanitari e di sicurezza”.

Le visite proseguiranno nelle altre scuole cittadine secondo il cronoprogramma già stabilito. “Questi sopralluoghi non sono semplici formalità, ma momenti essenziali per mantenere alto il livello del servizio e ascoltare chi vive la scuola ogni giorno. La salute dei nostri figli passa anche da ciò che mangiano a scuola”, ha concluso il vicesindaco.