Festival di Sanremo: chi premia chi? Da stasera le autorità premieranno i vincitori sul palco del Teatro Ariston

Il Festival è al giro di boa, ma è già tempo di premi. E, quindi, di 'premiatori', per un momento di grande visibilità. Questa sera, salirà sul palco dell'Ariston l'assessore Alessandro Sindoni (turismo e manifestazioni), per premiare il vincitore delle 'Nuove proposte', mentre sarà direttamente Carlo Conti a consegnare a Iva Zanicchi il premio alla carriera 'Città di Sanremo', per sua esplicita richiesta.

Domani toccherà a Marco Bucci, neo governatore della Liguria, che premierà i vincitori della serata delle cover (o dei duetti), considerato che la Regione è sponsor istituzionale del Festival. Per lui è la prima volta all'Ariston. Come lo è per il sindaco Alessandro Mager, al quale spetta (sabato a notte inoltrata) la premiazione del vincitore tra i big. Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, seconda figura istituzionale di Palazzo Bellevue, dovrebbe salire sul palco, nel gran finale, per consegnare l'altro premio alla carriera deciso quest'anno, quello destinato ad Antonello Venditti.