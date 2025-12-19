Natale biancazzurro a Pian di Poma: freestyle, festa e sorrisi per il settore giovanile della Sanremese (Foto e video)

Le feste di Natale arrivano anche in casa Sanremese con una festa organizzata a Pian di Poma rivolta ai ragazzi del settore giovanile, alla presenza di eccellenze nel calcio freestyle.

Per celebrare l'arrivo delle feste e fare una sorpresa gradita ai ragazzi, la società biancazzurra ha invitato a Sanremo due ecccellenze italiane della disciplina: si tratta di Davide Pisani e Michael Sievoli, che da diverso tempo hanno conquistato la palma di atleti tra i migliori nel panorama internazionale arrivando a esibirsi anche in occasione di eventi e manifestazioni di assoluto rilievo, ultimo in ordine di tempo il match del campionato di Serie A Milan-Lazio, con acrobazie e "trick" che continuano a conquistare il pubblico esattamente come hanno fatto anche a Pian di Poma dove, di fronte a una folla enorme, hanno innanzitutto dato sfoggio delle loro abilità, per poi invitare i ragazzi del settore giovanile a mettersi in gioco, prima provando alcune skill e poi cimentandosi in 1 contro 1 con i professionisti.

Neanche a dirlo, appena c'è stata la possibilità i ragazzi sono subito corsi a vedere lo show, che riporta il calcio a quella sua componente più tecnica ed estetica, la stessa che cattura maggiormente lo sguardo: "Uno dei nostri obiettivi - spiega Sievoli, in arte Mikeskills - oltre a stupire e portare felicità al pubblico è quello di ispirare i giovani e far capire loro che con passione e duro lavoro con un pallone si può andare ovunque, Sette ann9i fa ero nella mia camera a fare palleggi mentre ora sono in giro per l'Italia con il pallone".

Una grande responsabilità quella sentita dai due atleti, con anche uno sforzo didattico per mostrare come una passione possa diventare un lavoro, creando anche realtà importanti: "Il team Freestyling Italia di cui faccioo parte nasce nel 2010 - racconta Pisani - e insieme a Michael lavoro dal 2021. Ci siamo esibiti in vari contesti, ma è sempre un piacere esprimersi ed esibirsi, facendo un lavoro che ci piace, con lo scopo di divertirci e divertire, ovviamente sempre con un pallone da calcio e col freestyle".

La giornata è cominciata di fronte all'ariston, con una piccola esibizione preliminare di fronte a un gruppo più contenuto, per poi spostarsi a Pian di Poma dove ha avuto il via la festa che, come detto, è stata anche occasione per la dirigenza della Sanremese di fare un bilancio dell'anno concluso e fare gli auguri a tutti, celebrando anche le presenze storiche della società, a cominciare da Enzo Di Antonio, premiato per i suoi 60 anni coi colori biancazzurri incisi sulla pelle.

"E' un mese che lavoro su questa festa perché fosse memorabile per l'intero settore giovanile - racconta il responsabile Vincenzo Stragapede - abbiamo oltre 250 ragazzi che vivono per la Sanremese. Abbiamo voluto fargli la sorpresa con un campione del mondo di freestyle (Davide Pisani, ndr) e un altro atleta eccezionale. Abbiamo deciso di non dire nulla ai ragazzi fino all'ultimo per fare loro una sorpresa, a cui si agginugerà un video che abbiamo realizzato con tutte le categorie di età e organizzando una lotteria, col cui ricavato potremo prendere attrezzatura per gli allenamenti".

Non poteva mancare il presidente Alessandro Masu: "Credo che per la Sanremese stia cambiando molto. Ho avuto molto di portare la società a lavorare nel miglior modo possibile, col termine dei lavori a pian di poma. Non era scontato che riuscissimo a mantenere tanti ragazzi, ma questo credo sia solo il primo passo per una realtà che stona nella serie D. Credo di aver trovato finalmente dei collaboratori grazie a cui rendere ciò possibile. Abbiamo trovato il meglio che il territorio può offrire, e mi sento di fare i complimenti e ringraziare l'intero staff. Abbiamo iniziato quattro anni fa, il lavoro è ancora lungo ma nei prossimi anni sarà possibile vedere i frutti del lavoro fatto".

Anche l'amministrazione ha partecipato all'iniziativa, nelle figure del sindaco Alessandro Mager e del consigliere comunale Alessandro Marenco: "La Sanremese è importantissima per la nostra città - ha detto il sindaco - Un motore e un veicolo anche per il turismo. Il presidente vuole rendere la squadra più forte e sono certo ci riuscirà. Tutte le squadre hanno delle difficoltà, l'amministrazione è vicina alla squadra e a ogni realtà sportiva. Qui abbiamo creato un ambiente bello, ottimo per praticare sport. Proseguiranno i lavori sul retro e diventerà una bellissima cittadina dello sport"