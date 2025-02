Sanremo, inaugurato il Villaggio delle Radio. Corso Imperatrice 'sold out', Sindoni: "Lavoriamo per ampliarlo". Ipotesi piazza Eroi (Foto e video)

È stato ufficialmente inaugurato il Villaggio delle Radio, il cuore pulsante della comunicazione musicale e mediatica, situato tra Corso Imperatrice e Via Verdi. L'evento, che ha visto la presenza del sindaco Alessandro Mager e dell'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, ha confermato l'entusiasmo che Sanremo sa suscitare durante il periodo del Festival.

Il villaggio è composto da 9 postazioni “glass”, veri e propri studi radiofonici trasparenti, che permettono a editori, conduttori e ospiti di lavorare a stretto contatto con il pubblico. Le partecipanti radiofoniche trasmetteranno in diretta, regalando ai fan l'emozione di vedere dal vivo, interviste e performance speciali legate alla kermesse.

Durante l'inaugurazione, l'assessore Sindoni ha spiegato l'importanza del progetto e ha lasciato spazio a nuove prospettive future, soprattutto in vista di un possibile ampliamento del villaggio: "Sanremo la conoscete, le piazze e le zone sono queste. Un esempio potrebbe essere Piazza Eroi, se si potrà fare un allargamento... ovviamente si parla sulla carta, perché i progetti sono solo sulla carta. Le richieste sono veramente tante, non possiamo soddisfarle tutte e quindi stiamo lavorando per ampliare questo villaggio".

L'idea di un ampliamento riflette il crescente successo e le numerose richieste da parte delle radio per partecipare a questo evento unico, che ormai rappresenta un punto di riferimento per il Festival. La collocazione tra Corso Imperatrice e Via Verdi ha già conquistato il pubblico e i visitatori, creando un vero e proprio centro di attrazione turistica e culturale.

