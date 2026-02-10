Giornata del Ricordo: la Lega Giovani Imperia rende omaggio alle vittime delle foibe

In occasione della Giornata del Ricordo, la Lega Giovani Imperia celebra la memoria delle migliaia di italiani vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose e troppo a lungo dimenticate della storia nazionale.

«Ricordare i martiri delle foibe non è solo un atto di giustizia verso chi ha perso la vita per la sola colpa di essere italiano, ma è anche un dovere morale verso le nuove generazioni», dichiara Andrea Zanin, Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Imperia. «La memoria è uno strumento fondamentale per comprendere il passato, difendere la verità storica e costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla libertà e sulla pace tra i popoli».

La Lega Giovani Imperia sottolinea l’importanza di promuovere momenti di riflessione e approfondimento, in particolare tra i giovani, affinché tragedie come quelle delle foibe non vengano mai più negate, minimizzate o strumentalizzate. «La storia va conosciuta tutta, senza ideologie e senza silenzi», continua Zanin.

Onorare il sacrificio degli italiani infoibati e degli esuli significa ribadire con forza che non può esistere riconciliazione senza verità, né futuro senza memoria. Con questo spirito, la Lega Giovani Imperia invita cittadini e giovani a partecipare attivamente a iniziative commemorative e a mantenere viva la consapevolezza storica.