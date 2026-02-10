 / Politica

Politica | 10 febbraio 2026, 14:58

Giornata del Ricordo: la Lega Giovani Imperia rende omaggio alle vittime delle foibe

Un momento di memoria e riflessione per non dimenticare le tragedie del passato e promuovere la verità storica tra le nuove generazioni.

Lega Giovani Imperia

In occasione della Giornata del Ricordo, la Lega Giovani Imperia celebra la memoria delle migliaia di italiani vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose e troppo a lungo dimenticate della storia nazionale.

«Ricordare i martiri delle foibe non è solo un atto di giustizia verso chi ha perso la vita per la sola colpa di essere italiano, ma è anche un dovere morale verso le nuove generazioni», dichiara Andrea Zanin, Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Imperia. «La memoria è uno strumento fondamentale per comprendere il passato, difendere la verità storica e costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla libertà e sulla pace tra i popoli».

La Lega Giovani Imperia sottolinea l’importanza di promuovere momenti di riflessione e approfondimento, in particolare tra i giovani, affinché tragedie come quelle delle foibe non vengano mai più negate, minimizzate o strumentalizzate. «La storia va conosciuta tutta, senza ideologie e senza silenzi», continua Zanin.

Onorare il sacrificio degli italiani infoibati e degli esuli significa ribadire con forza che non può esistere riconciliazione senza verità, né futuro senza memoria. Con questo spirito, la Lega Giovani Imperia invita cittadini e giovani a partecipare attivamente a iniziative commemorative e a mantenere viva la consapevolezza storica.

Redazione

