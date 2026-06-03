Sicurezza, viabilità e riqualificazione del territorio: nuovi progetti per Vallecrosia al Mare. Il sindaco Fabio Perri prosegue l'azione amministrativa con determinazione per sbloccare pratiche ferme da anni e realizzare interventi concreti a beneficio della comunità. Il primo cittadino, insieme alla sua amministrazione, sta, infatti, portando avanti un programma di opere pubbliche e di miglioramento del territorio. Tra le principali attività in programma, nei prossimi giorni verrà fissato l'appuntamento dal notaio per la definizione della permuta del terreno destinato alla realizzazione di un parcheggio e di un campetto nel centro storico. "Una pratica rimasta bloccata per anni a causa di problematiche documentali legate agli eredi dei proprietari e che oggi, grazie al lavoro dell'Amministrazione, si avvia finalmente alla conclusione" - svela il sindaco Fabio Perri.

Un altro intervento riguarderà il completamento del marciapiede di via Romana. "A seguito della mancata ultimazione dell'opera realizzata negli anni passati, il Comune interverrà direttamente per completare l'ultimo tratto rimasto escluso dai lavori, garantendo maggiore sicurezza e continuità ai percorsi pedonali" - fa sapere il primo cittadino - "Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata al progetto del nuovo parcheggio sul lungomare Marconi, di fronte allo stabilimento Oasi, conosciuto come 'Parcheggio Ombrina'. L'area, acquisita al patrimonio comunale circa quattro o cinque anni fa, era rimasta fino ad oggi inutilizzata. Fin dai primi giorni dell'insediamento, l'Amministrazione ha ripreso in mano il progetto, predisponendo la necessaria progettazione e avviando un confronto con il condominio limitrofo per individuare la soluzione più idonea. L'obiettivo è finanziare e realizzare l'opera già entro l'anno corrente oppure, qualora necessario, nel corso del prossimo esercizio finanziario".

Tra gli interventi più rilevanti figura inoltre il progetto per la messa in sicurezza della via Provinciale, una delle arterie più trafficate e delicate del territorio comunale. L'Amministrazione ha già avviato uno studio finalizzato all'installazione di impianti semaforici lungo il tratto interessato, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. "Il progetto è stato già illustrato agli uffici provinciali competenti, che hanno richiesto la documentazione tecnica necessaria per proseguire l'iter amministrativo" - dichiara Perri - "Gli uffici comunali sono attualmente impegnati nella definizione progettuale dell'intervento, passaggio indispensabile per accedere alle opportunità di finanziamento e procedere successivamente alla realizzazione dell'opera".