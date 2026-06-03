Sicurezza, viabilità e riqualificazione del territorio: nuovi progetti per Vallecrosia al Mare. Il sindaco Fabio Perri prosegue l'azione amministrativa con determinazione per sbloccare pratiche ferme da anni e realizzare interventi concreti a beneficio della comunità.
Il primo cittadino, insieme alla sua amministrazione, sta, infatti, portando avanti un programma di opere pubbliche e di miglioramento del territorio. Tra le principali attività in programma, nei prossimi giorni verrà fissato l'appuntamento dal notaio per la definizione della permuta del terreno destinato alla realizzazione di un parcheggio e di un campetto nel centro storico. "Una pratica rimasta bloccata per anni a causa di problematiche documentali legate agli eredi dei proprietari e che oggi, grazie al lavoro dell'Amministrazione, si avvia finalmente alla conclusione" - svela il sindaco Fabio Perri.
Un altro intervento riguarderà il completamento del marciapiede di via Romana. "A seguito della mancata ultimazione dell'opera realizzata negli anni passati, il Comune interverrà direttamente per completare l'ultimo tratto rimasto escluso dai lavori, garantendo maggiore sicurezza e continuità ai percorsi pedonali" - fa sapere il primo cittadino - "Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata al progetto del nuovo parcheggio sul lungomare Marconi, di fronte allo stabilimento Oasi, conosciuto come 'Parcheggio Ombrina'. L'area, acquisita al patrimonio comunale circa quattro o cinque anni fa, era rimasta fino ad oggi inutilizzata. Fin dai primi giorni dell'insediamento, l'Amministrazione ha ripreso in mano il progetto, predisponendo la necessaria progettazione e avviando un confronto con il condominio limitrofo per individuare la soluzione più idonea. L'obiettivo è finanziare e realizzare l'opera già entro l'anno corrente oppure, qualora necessario, nel corso del prossimo esercizio finanziario".
Tra gli interventi più rilevanti figura inoltre il progetto per la messa in sicurezza della via Provinciale, una delle arterie più trafficate e delicate del territorio comunale. L'Amministrazione ha già avviato uno studio finalizzato all'installazione di impianti semaforici lungo il tratto interessato, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. "Il progetto è stato già illustrato agli uffici provinciali competenti, che hanno richiesto la documentazione tecnica necessaria per proseguire l'iter amministrativo" - dichiara Perri - "Gli uffici comunali sono attualmente impegnati nella definizione progettuale dell'intervento, passaggio indispensabile per accedere alle opportunità di finanziamento e procedere successivamente alla realizzazione dell'opera".
Contestualmente, l'Amministrazione intende intervenire anche sul completamento dei percorsi pedonali lungo la stessa direttrice, con particolare riferimento al collegamento tra l'area del Museo della Canzone e il cimitero comunale. "Si tratta di un'opera attesa da molti anni, spesso annunciata ma mai concretamente avviata, che rappresenta un tassello fondamentale per garantire maggiore sicurezza e accessibilità ai cittadini" - dice Perri.
L'Amministrazione comunale continuerà nelle prossime settimane a seguire l'avanzamento delle attività programmate, mantenendo costantemente informata la cittadinanza sui risultati raggiunti e sui nuovi progetti in fase di sviluppo. "Stiamo lavorando per trasformare in realtà una serie di interventi attesi da tempo dalla comunità" - mette in risalto Perri - "Molte di queste opere sono rimaste ferme per anni tra difficoltà burocratiche, mancanza di progettazione o assenza di programmazione. Oggi stiamo mettendo in campo un lavoro concreto fatto di progettazione, confronto con gli enti competenti e ricerca delle risorse necessarie. La sicurezza della via Provinciale, il completamento dei marciapiedi e la realizzazione di nuove aree di sosta rappresentano obiettivi prioritari per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del nostro territorio".