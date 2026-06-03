Bordighera, la sindaca Baldassarre presenta la nuova giunta: “Scelte basate su competenze, non sulle preferenze”

“La squadra di governo nasce da un principio che Bordighera Domani ha dichiarato con chiarezza sin dall'inizio della campagna elettorale: le responsabilità amministrative non sarebbero state assegnate esclusivamente sulla base del numero di preferenze ottenute, ma attraverso una valutazione complessiva che tenesse conto delle competenze professionali, dell'esperienza amministrativa e delle attitudini più funzionali alle sfide che attendono la città. L'obiettivo è stato quello di costruire una giunta equilibrata, competente e operativa fin dal primo giorno, capace di affrontare con efficacia i temi strategici per il futuro di Bordighera e di garantire una gestione solida e responsabile della macchina comunale”. A una settimana dalla vittoria elettorale che ha affidato a Marzia Baldassarre la guida della città di Bordighera, la neo eletta sindaca spiega come si sia arrivati alla composizione della nuova giunta comunale che accompagnerà l'amministrazione nei prossimi cinque anni.



Sono stati individuati come componenti della Giunta:

- Giuseppe Trucchi, nominato vicesindaco ed Assessore con delega a Sanità, Cultura e Politiche Sociali;

- Massimiliano Bassi, Assessore con delega a Polizia Locale, Lavori Pubblici, Spiagge, Urbanistica e Grandi Opere;

- Alessandro Albanese, Assessore con delega a Commercio e Artigianato, Porto e Igiene Urbana;

- Margherita Mariella, Assessore con delega a Ambiente, Verde, Scuole, Arredo Urbano e Demanio;

- Massimiliano Di Vito, Assessore con delega a Sport, Frazioni, Personale, Elettorale, Servizi Cimiteriali, Anagrafe, Stato Civile, Manutenzioni;



La sindaca Marzia Baldassarre manterrà direttamente le deleghe a Turismo, Manifestazioni, Bilancio, Edilizia Privata e Patrimonio, mentre Fulvio Debenedetti sarà proposto alla carica di presidente del Consiglio comunale.mGrande importanza verrà data anche a tutti i consiglieri comunali, che avranno incarichi importanti per contribuire, insieme, a realizzare progetti strategici per la città.



“Nella definizione della squadra amministrativa è stato determinante anche il contributo di alcuni consiglieri che, pur avendo ottenuto un importante consenso personale, hanno scelto con grande senso delle istituzioni di intraprendere inizialmente un percorso di crescita amministrativa all'interno del Consiglio comunale, maturando esperienza e conoscenza della macchina pubblica prima di assumere eventuali incarichi esecutivi - prosegue Baldassarre -. Una scelta che testimonia serietà, umiltà e rispetto nei confronti dei cittadini, anteponendo l'interesse della comunità alle legittime aspirazioni personali”.



Emblematica in questo senso è la decisione di Sandra Silvestri, risultata la candidata più votata dell'intera lista con 322 preferenze. Pur consapevole della fiducia ricevuta dagli elettori, Sandra ha espresso la volontà di affrontare un percorso di formazione e crescita amministrativa prima di assumere incarichi di governo. Una posizione che Bordighera Domani accoglie con rispetto e apprezzamento, perché “rappresenta un esempio concreto di quell'approccio alla politica fondato sul servizio, sulla responsabilità e sul rispetto delle istituzioni che ha caratterizzato il progetto civico fin dalla sua nascita”.



“La composizione della giunta non è quindi il risultato di equilibri interni, accordi o logiche di appartenenza - conclude la sindaca - Ma la naturale conseguenza di un metodo condiviso e trasparente, orientato esclusivamente alla costruzione della migliore squadra possibile per governare Bordighera”. Bordighera Domani si prepara così ad affrontare questa nuova fase con spirito di squadra, competenza e senso di responsabilità, forte della fiducia ricevuta dai cittadini e della volontà di trasformarla in risultati concreti per la città.