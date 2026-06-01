Autotrasporto, l’intesa del 22 maggio rafforza la rappresentanza: “CNA Fita decisiva nel riportare il settore al centro dell’agenda nazionale”

L'accordo raggiunto il 22 maggio a Palazzo Chigi tra il Governo e le organizzazioni dell'autotrasporto non rappresenta soltanto la sospensione di un fermo nazionale. È la dimostrazione concreta che una rappresentanza autorevole, competente e radicata sul territorio può incidere sulle decisioni politiche e portare risultati tangibili alle imprese.

Grazie all'azione svolta da CNA Fita e dalle organizzazioni riunite in UNATRAS, il Governo ha riconosciuto le ragioni di un settore che da mesi denunciava l'insostenibilità dell'aumento dei costi e le difficoltà finanziarie delle imprese. Il risultato è stato uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro, la riduzione dei tempi di rimborso delle accise, il rinvio di alcuni adempimenti fiscali e contributivi e il ripristino della Consulta dell'Autotrasporto, il principale organismo di confronto tra istituzioni e rappresentanze di categoria.

Non si tratta di concessioni casuali. Sono il frutto di un lavoro sindacale serio, continuo e credibile che CNA Fita porta avanti ogni giorno a Roma, a Bruxelles e nei territori, difendendo gli interessi delle imprese e proponendo soluzioni concrete ai problemi del settore.

«Questa vicenda dimostra una verità molto semplice: le imprese da sole possono segnalare i problemi, ma quando sono unite all'interno di una grande associazione possono contribuire a risolverli. I risultati ottenuti sono la prova che la rappresentanza conta e che CNA è un interlocutore riconosciuto e ascoltato dalle istituzioni», sottolinea il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano.

Particolarmente importante è stato il riconoscimento del ruolo strategico svolto dall'autotrasporto nell'economia nazionale. Le risorse stanziate dal Governo non rappresentano un aiuto assistenziale, ma il riconoscimento del valore di migliaia di imprese che hanno investito in professionalità, innovazione, sostenibilità e rinnovo del parco mezzi.

Ancora più significativo è il ripristino della Consulta dell'Autotrasporto. Dietro questa decisione non c'è soltanto il ritorno di un organismo tecnico, ma la riapertura di un luogo stabile di confronto dove verranno affrontate questioni decisive per il futuro del settore: dall'adeguamento dei costi del carburante alle politiche ambientali, dai costi dei trasporti marittimi fino alla tutela della competitività delle imprese italiane.

«La vera conquista non sono soltanto i 300 milioni di euro. La vera conquista è avere riportato il settore al centro dell'agenda politica nazionale. Significa che le imprese dell'autotrasporto hanno nuovamente un tavolo dove far valere le proprie ragioni e costruire il proprio futuro. Questo è il ruolo che CNA svolge quotidianamente: trasformare le esigenze delle imprese in proposte e le proposte in risultati», evidenzia Vazzano.

Per CNA Imperia, questa vicenda rappresenta anche un messaggio chiaro rivolto agli imprenditori del territorio. Oggi più che mai fare impresa significa confrontarsi con norme complesse, mercati instabili, costi crescenti e sfide ambientali sempre più impegnative. In questo contesto nessuna impresa può permettersi di restare isolata.

Associarsi a CNA Fita significa entrare a far parte della più importante organizzazione dell'artigianato e della piccola impresa italiana. Significa avere alle spalle una struttura capace di rappresentare il settore nei confronti del Governo, del Parlamento, delle Regioni e delle istituzioni europee. Significa poter contare su professionisti, servizi, consulenza e soprattutto su una forza collettiva che nessuna singola impresa potrebbe esprimere da sola.

«Quando CNA Fita ottiene un risultato a Roma, il beneficio arriva fino all'ultima impresa del territorio. È questa la forza della rappresentanza: trasformare i problemi individuali in battaglie collettive e le battaglie collettive in risultati concreti. Per questo invitiamo tutte le imprese dell'autotrasporto a partecipare attivamente alla vita associativa. Più siamo rappresentativi, più siamo forti. E più siamo forti, maggiore è la nostra capacità di difendere il lavoro, gli investimenti e il futuro delle nostre imprese», conclude Luciano Vazzano.

L'accordo del 22 maggio lascia dunque un insegnamento importante: quando le imprese sono unite e rappresentate da un'associazione autorevole, la politica ascolta. CNA Fita continuerà ad essere quella voce forte, competente e credibile che ogni giorno difende gli interessi dell'autotrasporto italiano e delle imprese del nostro territorio.