Mercato Annonario di Sanremo, affidato l’incarico per avviare la nuova fase della riqualificazione

Passi in avanti per la riqualificazione del Mercato Annonario, con l'affidamento di un incarico professionale da oltre 10 mila euro per avviare la nuova fase progettuale destinata a ridisegnarne il futuro.

L’amministrazione comunale ha infatti conferito all’architetto Alessandro Liotta, professionista con studio a Bordighera, l’incarico per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), passaggio preliminare necessario per definire le possibili soluzioni di intervento sulla storica struttura cittadina.

Il Mercato Annonario rappresenta da sempre un punto di riferimento non soltanto commerciale, ma anche sociale e culturale per Sanremo. La posizione centrale e il valore architettonico dell’edificio ne fanno un elemento identitario della città, che il Comune punta ora a trasformare in uno spazio più moderno, attrattivo e funzionale.

Il percorso di riqualificazione era già stato avviato nel 2018 con l’approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica dal valore superiore ai 3 milioni di euro, suddiviso in tre distinti stralci funzionali: gli interventi urgenti manutentivi e impiantistici, già completati; la riorganizzazione della viabilità e la creazione di nuovi spazi dedicati alla promozione dei prodotti agricoli; infine il restauro dell’edificio con la ridefinizione degli spazi commerciali e l’ampliamento delle aree pedonali. Il DOCFAP servirà proprio a individuare le alternative progettuali da sviluppare successivamente nella progettazione tecnico-economica definitiva.

Nel frattempo proseguono anche gli interventi di sistemazione e manutenzione ordinaria dell’area: negli ultimi tempi, riporta l'assessore ai mercati Silvana Ormea, sono stati effettuati lavori di pulizia nelle vicinanze della struttura e la sostituzione delle lampade di illuminazione, interventi volti a migliorare il decoro e l’immagine del mercato in vista della futura riqualificazione.

A contribuire al rilancio della struttura sono anche gli stessi operatori del mercato, protagonisti di iniziative come quella dell’albero dei ciucci, progetto che potrebbe presto coinvolgere anche le scuole materne del territorio, trasformandosi in un appuntamento simbolico e partecipato per la città .

Un segnale concreto di ripartenza dopo anni di stasi amministrativa. Già il 20 febbraio scorso il consiglio comunale aveva approvato il nuovo regolamento dei mercati, considerato uno dei primi passi verso il rilancio complessivo della struttura. Ora, con il nuovo incarico progettuale, il futuro del Mercato Annonario sembra entrare finalmente in una fase operativa.