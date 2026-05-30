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Politica | 30 maggio 2026, 11:15

Assessore Scajola al concerto comprensivo "Nazario Sauro" di Imperia al Teatro Cavour: "Facciamo volare i sogni, la scuola è il primo luogo di crescita"

Presente anche l’assessore comunale Laura Gandolfo

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato al concerto dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” di Imperia, ospitato al Teatro Cavour, intitolato “Facciamo volare i sogni”, un evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto in un percorso musicale e di crescita condivisa.

Presente anche l’assessore comunale Laura Gandolfo.

Nel corso della manifestazione, l’assessore Scajola, nel suo ruolo di “Assessore alla Gentilezza”, ha letto una poesia, partecipando a un momento simbolico dedicato ai valori della scuola, della comunità e dell’educazione.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione tra studenti, famiglie e istituzioni, valorizzando il ruolo della scuola come luogo centrale di formazione e crescita personale.

L’assessore ha inoltre ringraziato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro”, la dottoressa Maria Rosa Villa, per l’impegno costante nella promozione di attività educative e culturali sul territorio.

Redazione

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