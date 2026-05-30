Ospedaletti, il sindaco Cimiotti replica a Taggiasco: "Le telecamere funzionano, dichiarazioni false"

Arriva la risposta del sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, alle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Maurizio Taggiasco, intervenuto dopo la truffa e il furto ai danni di un’anziana residente in strada Vallegrande.

Il primo cittadino interviene con fermezza rispetto a quanto affermato dall’esponente dell’opposizione riguardo al presunto malfunzionamento dell’impianto di videosorveglianza presente nella zona interessata dall’episodio: "Smentisco in modo totale quanto sostenuto da Taggiasco: le telecamere funzionano bene e anche quella che controlla la zona in questione è regolarmente operativa".

Il sindaco sottolinea inoltre che sono già in corso tutte le verifiche necessarie da parte delle forze dell’ordine. "I Carabinieri e la Polizia Locale stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Quanto affermato da Taggiasco è falso", ribadisce.

Cimiotti difende quindi il sistema di videosorveglianza installato dall’amministrazione comunale, respingendo le critiche avanzate dall’opposizione: "Il nostro sistema è funzionante e continueremo a migliorarlo ulteriormente, perché riteniamo che la sicurezza rappresenti uno dei criteri fondamentali per garantire l’elevata qualità della vita di cui si gode a Ospedaletti".