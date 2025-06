Castellaro dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti: installate telecamere e foto-trappole, Galatà "Bisogna rispettare le regole"

Il Comune di Castellaro ha avviato una decisa campagna contro l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. Con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire il decoro urbano, sono state installate nuove telecamere di sorveglianza e foto-trappole nei punti più sensibili, dove negli ultimi mesi si sono verificati episodi ripetuti di conferimenti irregolari. L’iniziativa, promossa dal Sindaco Giuseppe Galatà, è frutto della collaborazione tra il Comune di Castellaro, la società Amaie Energia e il corpo dei Rangers d’Italia impegnati nel controllo ambientale e nella tutela del territorio.

"Chi sporca, paga": questo il messaggio chiaro lanciato dall’Amministrazione comunale. Grazie alle nuove tecnologie, sarà possibile individuare e sanzionare i responsabili con multe salate, scoraggiando così comportamenti incivili che danneggiano l’intera comunità. Da lunedì prossimo, inoltre, sarà attivo il nuovo servizio di raccolta ingombranti su chiamata, prenotabile al numero verde di Amaie Energia 800 310 042. Il servizio prevede che, nel giorno prenotato, sarà possibile conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti presso l’eco-mobile che stazionerà in punti precisi del paese, opportunamente segnalati. Rimane sempre attiva la possibilità per tutti i cittadini di conferire gratuitamente i propri rifiuti presso il centro di raccolta intercomunale di Taggia, aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato, con un rientro pomeridiano anche il mercoledì.

"Il rispetto delle regole e dell’ambiente è una priorità per noi – ha dichiarato il Sindaco Galatà –. Non è più tollerabile che pochi irresponsabili compromettano la vivibilità e la bellezza del nostro paese. Con questo intervento vogliamo lanciare un segnale forte e chiaro: Castellaro non è una discarica". Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare segnalando episodi sospetti e ricordando l’importanza di utilizzare correttamente i servizi messi a disposizione per costruire insieme un territorio più pulito, civile e sostenibile.