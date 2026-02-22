Sanremo si veste a festa: la città pronta a diventare capitale della musica (Foto e video)

Siamo ormai entrati nell'ultimo weekend prima dell'inizio del Festival e la città inizia a riempirsi sempre più sotto ogni aspetto, partendo dalle persone, con i turisti accorsi per poter anche solo vedere i propri beniamini uscire dalle prove e ammirare l'Ariston e tutto il contorno con i propri occhi. Ma non si parla solo di loro, anche le attrattive extra palco stanno stanziandosi in città, con i grandi brandi nazionali accorsi in massa per arricchire Sanremo di iniziative ed eventi collaterali attrattivi, affermando sempre più come per quella settimana dell'anno la città dei fiori acquisisca il ruolo di "capitale ad interim".

I luoghi più strettamente legati al Festival fuori dall'Ariston, come il Suzuki stage, il glass del Dopo Festival e l'Eni Carpet sono stati quasi ultimati: sulla via che sarà percorsa dai cantanti in gara sono infatti state montate parte delle illuminazioni, su cui sono già partite le prove in vista della sfilata di lunedì 23, riproponendo il gioco di luci già visto lo scorso anno, ma con delle variazioni estetiche che daranno un tocco di novità. Immancabile poi ovviamente il balcone di Generali.

Rimanendo sempre nelle vicinanze di Piazza Colombo, quest'anno anche il Palafiori entra tra i grandi poli attrattivi del Festival, con la catena Eurospin che, alla sua prima partecipazione, organizzerà uno store e uno spazio karaoke esterno, segno di una attrattiva sempre in crescita per la kermesse.

E percorrendo via Matteotti, si vedono molti ritorni come lo spazio della Novi, atteso dai più golosi, senza dimenticare i negozi cittadini arredati per l'occasione: c'è chi dà un tocco floreale alle proprie vetrine e chi invece fa scelte più legate alla musica, con omaggi obbligati al maestro Peppe Vessicchio, il tutto per abbellire ulteriormente una via che sarà per sette giorni la più trafficata d'Italia.

E spostandosi dal centro, non mancano altri elementi: dal ritorno del box di Radio Kiss Kiss in piazzale Vesco, in attesa delle altre radio, che promette momenti di musica e intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico; e poco vicino lo stand di Air Wick (altra new entry), che per giorni era stato un oggetto misterioso fino alla rivelazione durante la conferenza stampa della Rai, per non dimenticare Pian di Nave, dove la ruota panoramica firmata Rowenta già giganteggia di fianco a Santa Tecla, dove si può trovare pronto a partire il trenino di Immobiliare.it con un trenino personalizzato.

Si attendono ancora gli altri sponsor che arriveranno a breve, così come le collaborazioni degli artisti con le attività del territorio, ma il messaggio è chiara: Sanremo ha già tirato fuori il vestito migliore in vista della serata di debutto.