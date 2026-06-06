Speciale Weekend nel Ponente ligure tra infiorate, outdoor, enogastronomia e tradizioni: un territorio in movimento

Ci sono weekend in cui la provincia di Imperia sembra volersi scrollare di dosso la routine in un colpo solo. Quello del 6 e 7 giugno 2026 è uno di questi. Non c'è un filo conduttore unico, e forse è meglio così: sul lungomare di San Bartolomeo al Mare si sfidano ex campioni del calcio mondiali nel beach soccer, a Diano Marina i volontari passano la notte a comporre petali sul selciato per il Corpus Domini, a Molini di Triora si arrampica, si pedala e si canta fino a notte fonda, a Cipressa i caretti artigianali scendono a rotta di collo per la gioia di grandi e bambini. E nel mezzo, concerti, presentazioni di libri, vino, infiorate, conferenze sull'astronomia e passeggiate con i cani. Tutto in quarantotto ore.

Diano Marina: il Corpus Domini e le infiorate

C'è un rituale che si ripete ogni anno e che ogni anno riesce comunque a sorprendere. Ad Imperia, nella sede dell'associazione di via Carducci, i volontari del Gruppo Amici dell'Infiorata si ritrovano ogni giorno attorno a un tavolo per almeno tre mesi per preparare il grande tappeto floreale del Corpus Domini. La compagnia è nata negli anni '80 grazie a Luigi Massabò, oggi presidente onorario, e nel tempo è cresciuta fino a diventare un'eccellenza riconosciuta: Imperia è oggi l'unica località a realizzare un'infiorata in discesa, da Porta Martina fino all'orologio, per una superficie di circa 500 metri quadrati — 120 metri di lunghezza per oltre quattro di larghezza. Non bastano i petali: servono rami, foglie, segatura colorata e persino fondi di caffè, usati per tracciare i contorni neri dei disegni. Quest'anno, come già lo scorso anno, la scarsità di fiori ha costretto l'associazione a integrare il materiale con scarti di tisane.

A Diano Marina, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle 20 in poi, il Gruppo Amici dell'Infiorata scende in strada per disegnare e posare i petali che all'alba formeranno i tappeti floreali del Corpus Domini. La domenica mattina alle 10, la Messa nella Chiesa Parrocchiale apre la giornata religiosa. Alle 11 parte la Processione con la Benedizione Eucaristica nelle vie del centro, con le autorità, le confraternite, i bambini che hanno da poco ricevuto i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima e l'accompagnamento della Banda Musicale "Città di Diano Marina". Nel pomeriggio, alle 18, il rito si sposta nella frazione di Diano Calderina, dove il gruppo "Amici di Calderina e Muratori" ha preparato la propria infiorata nelle vie del borgo: Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo e poi processione, ancora con la banda. Anche Costarainera celebra il Corpus Domini la domenica 7 giugno alle 10 con la propria infiorata curata da Quelli del Geco nelle vie del centro storico.

FestiValle 2026: Molini di Triora si trasforma nel cuore dell'outdoor

Dalle prime luci dell'alba fino a mezzanotte, per due giorni interi. Il FestiValle 2026 occupa il weekend con tutto ciò che ha da offrire l'Alta Valle Argentina: mountain bike ed e-bike, arrampicata, trail running, yoga, escursionismo, canyoning, slackline, pesca a mosca, workshop tematici, attività per adulti e bambini. E la sera, concerti e musica live.

La manifestazione, dedicata alla valorizzazione sportiva, naturale e culturale di questo angolo di entroterra ligure, si svolge a Molini di Triora il sabato 6 e la domenica 7 giugno (quest'ultimo giorno è l'ultimo della manifestazione), con un programma completo disponibile sul sito dell'evento. È uno di quegli appuntamenti che funziona perché non cerca di essere qualcosa che non è: FestiValle non imita i grandi festival della costa, ma valorizza quello che la montagna sa offrire meglio di qualsiasi lungomare. Chi ama stare all'aria aperta, qui trova il suo habitat naturale.



Cipressa: Caretti inta Bunda, la Discesa Goliardica

Domenica 7 giugno a Cipressa va in scena uno di quegli eventi che resistono al tempo perché sanno ancora divertire senza infrastrutture, senza sponsor, senza grandi apparati. I Caretti inta Bunda — la tradizionale discesa goliardica con carretti artigianali — animano il borgo con due manche e tanta allegria: prima discesa alle 14.30, seconda alle 16. Apertura dello stand gastronomico a mezzogiorno (il programma).

Contorno di giochi tradizionali: corsa con i sacchi, tiro alla fune, rubabandiera. Iscrizione a 30 euro, obbligatoria entro il 1° giugno (prolococipressacolori@gmail.com oppure WhatsApp al 334 3881680). Un pomeriggio che vale il viaggio, anche solo per guardare.

WineAround in Riviera 2026: Vallecrosia brinda all'eccellenza enogastronomica

Nella serata del sabato 6 giugno, a Vallecrosia al mare, i Giardini della Casa Valdese (Via Col. Aprosio 255) si trasformano in un salotto enogastronomico a cielo aperto. Il WineAround in Riviera 2026 è una due giorni — sabato e domenica — dedicata alle eccellenze del territorio: degustazioni, mostra mercato, musica dal vivo e un'area pensata per i più piccoli. Ingresso gratuito, dalle 18 alle 24. L'evento si inserisce in un format che negli anni ha trovato la sua formula: non un semplice mercato del vino, ma un'occasione per raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti migliori, in un contesto che invita alla sosta e alla convivialità. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

MUSICA

Classica e da camera - La musica colta trova spazio in diversi angoli della provincia nel corso del weekend. Sabato 6 giugno a Sanremo, alle 21, Villa Zirio (corso Cavallotti) ospita per I Concerti di Villa Zirio il Quartetto di Sanremo con il programma "I Quartetti dei Contrasti": sul palco Umberto Bianchi e Volodymyr Baran (violini), Fabrizio Ragazzi (viola) e Gabriel Lemarié (violoncello). Ingresso libero, nel contesto di uno dei giardini più eleganti della città.

Sempre sabato 6 a Dolcedo, alle 21, la Chiesa di San Pietro accoglie un concerto d'arpa con le arpiste Johanna Schellenberger e Emily Hoile. Ingresso libero, donazioni benvenute. Un appuntamento in un borgo che sa ricevere la musica con la giusta misura di silenzio.

A Pieve di Teco, il Teatro Salvini propone sabato 6 alle 21 "Il Mandolino della Regina Margherita": concerto di un trio musicale in collaborazione con l'Associazione Amici della Lirica. Un titolo che gioca con la storia e la leggenda, in una sede che continua a essere uno dei riferimenti musicali dell'entroterra.

Musica moderna e live - Sabato 6 giugno a Imperia, in Piazza del Duomo di Costa d'Oneglia, dalle 20, concerto gratuito degli Eagles Experience: una tribute band che porta sul palco il suono immortale degli Eagles con il frontman Giovanni Garibaldi (voce e chitarra acustica), affiancato da Ivano Vigo (voce e chitarra elettrica), Alessandro Delfino (chitarra elettrica), Paolo Bertolissi (voce e tastiere), Riccardo Giudice (voce e basso) e Maurizio Boiocchi (batteria). Servizio bar. Un concerto all'aperto che promette di riempire la piazza.

Domenica 7 giugno a Sanremo, al Teatro del Casinò, alle 17.45, la band dei Franziskani & Friends porta in scena un concerto gratuito di beneficenza dedicato a Fabrizio De André: i brani più rappresentativi della sua opera, con proiezioni video di interviste e commenti del cantautore genovese e brevi approfondimenti sulla poetica delle singole canzoni. Ingresso ad offerta libera a favore della Lega del Filo d'Oro. Un omaggio senza retorica a uno dei più grandi poeti della canzone italiana.

Opera e lirica - Sabato 6 giugno a Bordighera, alle 21, i Giardini Winter ospitano "Opera Pop Live": spettacolo ideato e interpretato da Luigi Orfeo, dedicato alle grandi storie dell'opera lirica — La Bohème e altri capolavori del repertorio — in un formato accessibile e coinvolgente. Ingresso 15 euro (soci 10 euro). Prenotazioni consigliate: 333 615 5989 (Paola).

Musica e beneficenza - Sabato 6 giugno a Ventimiglia, alle 21, il Centro Culturale San Francesco di Via Garibaldi ospita il concerto di beneficenza "Ottoni e Attori", eseguito dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° Luigi Cocco, con la partecipazione degli attori Lorena Bonifetto e Marino Longo. Ingresso a offerta libera, con l'intero ricavato destinato all'associazione ISAH.

TEATRO

Il teatro è uno dei settori più ricchi del weekend, con una pluralità di proposte che spaziano dal teatro ragazzi agli spettacoli conclusivi dei corsi di recitazione. Sabato 6 giugno a Imperia, doppio appuntamento teatrale in serata. Alle 21, allo Spazio Vuoto (Via Bonfante 37), il Gruppo Ragazzi Junior del Mercoledì porta in scena "Pinocchi - Le Disavventure", spettacolo di fine corso dei laboratori condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta. Info e prenotazioni: 0183-960598 o 329 7433720. Nella stessa serata, al Teatro del Mutuo Soccorso di Oneglia, va in scena "Quasi Sposi", spettacolo conclusivo del corso di recitazione "Dalla vita alla scena" condotto dagli attori Cristina Sarti ed Eugenio Gradabosco. Info e prenotazioni: 366 2268159. E sempre sabato, al Teatro delle Opere Parrocchiali (Via Verdi 14), il Gruppo Famiglia presenta "Il genio Giramondi - crescere è un viaggio meraviglioso...": spettacolo che replica anche la domenica, ingresso libero.

Domenica 7 giugno, ancora allo Spazio Vuoto di Imperia alle 21, il Gruppo Ragazzi Junior del Giovedì presenta "Puppen" — un lavoro che gioca con Büchner, Valentin e Brecht — sempre nell'ambito dei laboratori diretti da Livia Carli e colleghi.

Sempre domenica 7 a Imperia, alle 18, il Teatro dell'Attrito ospita "Triquadro": spettacolo sul tema dell'infanzia ispirato ai quadri del maestro Italo Cammarata, con l'incasso devoluto al Progetto Amal, sostenuto dal Teatro dell'Attrito, Il Campo delle Fragole, Il Cuore di Martina e la Casa del Popolo. Offerta libera, prenotazione al 329 4955513.

Sabato 6 giugno a Camporosso, all'Arena Bigauda, alle 21, l'ASD Revolution Dance Studio porta in scena "Dumbo sono io", spettacolo di teatro danza. Info e prevendite: 333 5375566.

SPORT

Beach Soccer con i campioni - Il weekend porta a San Bartolomeo al Mare uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno: il "Mundialito" del Beach Soccer. In Piazza del Mare al porto turistico, sabato 6 giugno alle 16.30 e alle 17.30 si disputano le semifinali tra le rappresentative di Italia, Brasile, Francia e Albania. In campo gli ex campioni storici del pallone: Marchetti, Di Livio, Caputo, Bianchi, Lazzari per l'Italia; i brasiliani Angelo, Jeda, Reginaldo e Matuzalem. Domenica 7, alle stesse ore, spazio alla finale per il terzo e quarto posto e poi alla finalissima per il primo e secondo. A seguire le premiazioni. Un format che funziona perché mette insieme la qualità tecnica di chi il calcio lo ha fatto sul serio e la leggerezza di un torneo sulla sabbia.

3×3 a Sanremo - Piazza Colombo di Sanremo ospita per due giorni la tappa del 3×3 Italia Estathé 2026, il circuito nazionale di pallacanestro organizzato dal BVC Sanremo. In palio un montepremi importante e punti ranking per l'accesso alle Finali 3×3 Scudetto 2026 e al Ranking Atleti Mondiale. Il sabato è dedicato alle categorie Pro Man e Pro Women, la domenica alle categorie giovanili: U18, U16 e U14. Due giorni di basket competitivo in una delle piazze più frequentate della riviera.

Camminata di beneficenza a Ventimiglia - Domenica 7 giugno a Ventimiglia, il Lions Club organizza "Passi….che Donano": una camminata fitness con due partenze (ore 8.30 e 9.45) dalla Cala del Forte, con il ricavato interamente devoluto alla SPES di Ventimiglia. Il numero di cuffie è limitato: iscrizione obbligatoria entro il 4 giugno. Info: 388 477 6373.

Nava a 4 zampe: escursione con i cani a Pornassio - Domenica 7 giugno al Colle di Nava (parcheggio del Forte Centrale), dalle 10, si svolge "Nava a 4 zampe": ritrovo, registrazione dei partecipanti, passeggiata con educatori e addestratori dell'ASD Cultural Dog, bau-aperitivo per tutti, stand di prodotti artigianali per animali. Intervengono la Croce Gialla Genova - Ambulanze Veterinarie e BALZOO. Iscrizione con offerta minima di 5 euro. I cani vanno tenuti al guinzaglio fisso, non superiore a 1,5 metri. Info: Nova Kronos al 331 8369495.

Sport per tutti a Imperia - Domenica 7 giugno, dall'impianto polisportivo B-Bar (Lungomare Vespucci di Imperia), dalle 17 alle 19.30, grande festa sportiva aperta a tutti con esibizioni di beach volley, basket, rugby, tennis tavolo, judo, savate-kick boxing, ginnastica e atletica. Il circuito multidisciplinare ispirato al modello Centro CONI punta sulla partecipazione e l'aggregazione più che sulla competizione.

CULTURA, PREMI E PRESENTAZIONI DI LIBRI

Il Premio Letterario Casinò di Sanremo - Sabato 6 giugno al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, alle 16, va in scena la cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Il Premio alla Carriera quest'anno va a un nome di assoluto peso: Michelangelo Pistoletto, il maestro dell'Arte Povera, fondatore del Terzo Paradiso, una delle figure più influenti dell'arte contemporanea italiana nel mondo.

I Gran Trofei sono assegnati a Beatrice Luzzi per l'opera "Una famiglia a due piazze" e ad Angelo Ferracuti per il romanzo "Il figlio di Forrest Gump". Il riconoscimento per la narrativa internazionale va a Stefano Zangrando per la traduzione dell'opera "Zona Cesarini" di Kurt Lanthaler. Saranno inoltre annunciati i vincitori delle sezioni inedite di Poesia e Narrativa. Presiede la cerimonia il prof. Stefano Zecchi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cervo in Blu d'Inchiostro : Mariapia Veladiano - Sabato 6 giugno a Cervo, alle 17, nell'Oratorio di Santa Caterina, la rassegna "Cervo in Blu d'Inchiostro" curata da Francesca Rotta Gentile ospita Mariapia Veladiano che presenta il suo romanzo "Dio della Polvere". Ingresso libero.

Dibattito su Lidia Menapace a Sanremo - Domenica 7 giugno alle 18.30, nello Spazio Cultura di Piazza Cassini 10/11 a Sanremo, nell'ambito del festival LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile, dibattito dal titolo "Fuori la guerra dalla storia: l'eredità di Lidia Menapace" con Monica Lanfranco, Maria Sepe e Daniela Cassini.

La Flotilla per Gaza a Imperia - Sabato 6 giugno, alla Sala Conferenze dell'Hotel Rossini di Imperia (Piazza Rossini 14), alle 14.30, incontro pubblico dal titolo "Flotilla. In viaggio per Gaza": l'esperienza diretta a bordo della nave raccontata da Arturo Scotto e Paolo Romano, con la partecipazione dell'europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei. Modera la giornalista Sara Balestra (La Voce di Imperia). Evento promosso dai Giovani Democratici e dalla Federazione Provinciale del PD di Imperia.

CONFERENZE E SCIENZA

Perinaldo: Cassini e il mistero della velocità della luce - Domenica 7 giugno a Perinaldo, alle 17, nella Sala Consiliare del Comune, conferenza dal titolo "G.D. Cassini e il 'giallo' della velocità della luce" con relatore Alberto Passerone. Ingresso libero. La serata continua alle 21.15 con la "Deep Sky Night": osservazione di pianeti e galassie all'Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, a cura di Perinaldo Powered by Orbita. Un borgo, due appuntamenti, un unico filo: il cielo sopra le nostre teste.

Bordighera: gli alberi monumentali - Sabato 6 giugno a Bordighera, al Museo Biblioteca Clarence Bicknell, giornata dedicata all'arboricoltura urbana e agli alberi monumentali: interventi teorici del dott. agronomo Matteo Littardi e dell'arboricoltore Andrea Fontani (certificato European Tree Technician), più una sessione pomeridiana pratica dedicata alla cura degli alberi monumentali in contesto urbano. Iniziativa nell'ambito di "Appuntamento in Giardino". Info: +39 331 3449065..

NATURA E AMBIENTE

Biopasseggiata lungo il Prino - Sabato 6 giugno a Imperia, dalle 9.30 alle 12, il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune organizza una "Biopasseggiata dalle sponde del torrente Prino al blu del mare": circa 3,5 km da Imperia a San Lorenzo al Mare con tappe dedicate alla scoperta di torrenti, foce e mare, hotspot di biodiversità e paesaggi del Ponente Ligure. Evento gratuito. Ritrovo al Parcheggio Prino, Via Lamboglia.

Appuntamento in Giardino a Ventimiglia - Sia il sabato 6 che la domenica 7 giugno, i Giardini di Ventimiglia aprono le porte nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Appuntamento in Giardino" con visite guidate a tariffa ridotta (8,50 euro). Ogni visita dedica spazio ai contrasti cromatici, alla struttura del paesaggio e ai cicli vitali delle piante: dal bocciolo all'appassimento. Ritrovo alle 10 all'ingresso dei Giardini Hanbury

GASTRONOMIA

Triora: la Sagra dei Sügeli - Domenica 7 giugno a Verdeggia (frazione di Triora), dalle 12, nell'ambito dell'iniziativa "Bici in Comune", la Sagra dei Sügeli porta in tavola uno dei piatti più antichi e identitari della cucina dell'entroterra ligure: pasta fresca tipica ed esclusiva delle Alpi Liguri, servita con Trippe alla ligure, rostelle e salsiccia alla griglia, Cundium (la tipica insalata ligure), patatine fritte, frittelle e dolci locali. Una sagra vera, senza fronzoli.

Due giorni che coprono la provincia da nord a sud, dal mare alla montagna, dall'alta cultura alla goliardìa più genuina. Non c'è un posto dove stare fermi.





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