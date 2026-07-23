Pompeiana, torna "Poesia sotto le stelle": l'11ª edizione celebra il vento tra letture, musica e la torre dei Panei

Pompeiana si prepara ad accogliere una nuova edizione di "Poesia sotto le stelle", la tradizionale serata dedicata alla poesia e alla musica che quest'anno raggiunge l'importante traguardo dell'undicesima edizione. L'appuntamento è in programma domenica 2 agosto, alle 21.15, nella suggestiva cornice di piazza San Giuseppe, dove cittadini e visitatori potranno vivere una serata all'insegna della cultura e delle emozioni, immersi in uno degli scorci più caratteristici del borgo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Praugrande, in collaborazione con il Comune di Pompeiana, e rappresenta ormai uno degli eventi più attesi dell'estate locale.

L'evento si svolgerà nello scenario compreso tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe, un luogo che contribuisce a rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera della manifestazione. Il filo conduttore scelto per questa edizione sarà il vento, tema attorno al quale si svilupperanno le letture poetiche e i momenti musicali della serata. Le interpretazioni saranno affidate agli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare, mentre l'accompagnamento musicale sarà curato dal Maestro Alessandra Asso, con un programma pensato per valorizzare il dialogo tra parole e musica.

Prima dell'inizio dello spettacolo, inoltre, sarà possibile partecipare a un momento dedicato alla scoperta del patrimonio storico del paese. Dalle 20.30 alle 21.10, infatti, sarà aperta alle visite la torre dei Panei, offrendo ai presenti l'opportunità di conoscere da vicino uno dei simboli storici di Pompeiana prima di prendere posto per assistere alla serata. Un'occasione che unisce cultura, storia e valorizzazione del territorio, confermando ancora una volta l'obiettivo degli organizzatori di promuovere il borgo attraverso iniziative capaci di coniugare arte, tradizione e bellezza paesaggistica.