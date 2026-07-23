Al Museo della Lavanda di Carpasio nuovo appuntamento culturale con Franco Stalla e il libro dedicato alla lavanda

Proseguono gli appuntamenti culturali al Museo della Lavanda di Carpasio con un nuovo incontro dedicato alla valorizzazione di uno dei simboli del territorio.
Sabato 25 luglio, alle 17.30, il museo ospiterà la presentazione del libro di Franco Stalla, un'opera dedicata alla scoperta della lavanda, fiore ricco di proprietà e conosciuto fin dall'antichità per i suoi molteplici usi.
L'iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali promossi dal Museo della Lavanda di Carpasio e rappresenta un'occasione per approfondire la conoscenza della lavanda attraverso il volume presentato dall'autore.