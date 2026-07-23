Cinema sotto le stelle all'anfiteatro Marina degli Aregai: Ariston e D-Marin portano dieci serate tra prime visioni e grandi successi (Foto)

Il grande cinema torna protagonista a Marina degli Aregai. Dal 27 luglio al 7 agosto, l’Anfiteatro del porto turistico ospiterà una nuova edizione della rassegna estiva organizzata dal Teatro Ariston di Sanremo in collaborazione con D-Marin, che porterà sul grande schermo dieci serate dedicate ad alcune delle pellicole più attese della stagione.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso dell’estate sulla Riviera dei Fiori, proporrà un programma pensato per un pubblico di tutte le età, alternando film d’animazione, grandi produzioni internazionali e prime visioni in una location affacciata sul mare.

La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Teatro Ariston e D-Marin con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale e di intrattenimento a residenti, turisti e ospiti del porto, valorizzando al tempo stesso Marina degli Aregai come spazio dedicato agli eventi estivi.

Il programma. La rassegna prenderà il via lunedì 27 luglio con il film d’animazione “Minions & Monsters”, seguito martedì 28 da “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Mercoledì 29 luglio sarà la volta di “Toy Story 5”, mentre giovedì 30 arriverà “Michael”, il biopic dedicato a Michael Jackson con Jaafar Jackson. A chiudere la prima settimana, venerdì 31 luglio, sarà “Il Diavolo veste Prada 2”, sequel dell’iconico film con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt.

La programmazione riprenderà lunedì 3 agosto con “Spider-Man: Brand New Day”, seguita martedì 4 da “Disclosure Day” di Steven Spielberg. Le ultime tre serate vedranno protagonisti “Cime Tempestose” con Margot Robbie e Jacob Elordi, in programma mercoledì 5 agosto, il film d’animazione “Jumpers” giovedì 6 agosto e, a chiudere la rassegna venerdì 7 agosto, “Odissea”, il nuovo atteso film diretto da Christopher Nolan.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30, con apertura della cassa alle 20.30.

Biglietti. Il costo del biglietto è di 8 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto, riservato agli under 14 e agli over 65. Per informazioni è possibile contattare il Teatro Ariston al numero 0184 506060 (dalle 17 alle 21) oppure scrivere all’indirizzo info@aristonsanremo.com.

Con il mare come scenografia naturale e il porto turistico a fare da cornice, il cinema all’aperto di Marina degli Aregai si prepara così ad accogliere residenti e visitatori per dieci serate dedicate al grande schermo, confermando una delle iniziative culturali più apprezzate dell’estate nel Ponente ligure.