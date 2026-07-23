Bajardo inaugura la settima edizione delle "Bajardo Lectures": il monaco buddhista Bhante Dharmapala apre l'Università d'Estate

Per il settimo anno consecutivo Bajardo si conferma capitale estiva della cultura con una nuova edizione delle "Bajardo Lectures", l'Università d'Estate promossa dall'Accademia della Pigna di Sanremo in collaborazione con l'associazione "Amici di Bajardo" e con il sodalizio "Alfieri di Castel Bajardo". Il primo appuntamento della stagione 2026 è in programma sabato alle 18, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia, situata sulla sommità del cosiddetto "colle druidico", uno dei luoghi simbolo del borgo. L'ingresso all'incontro sarà libero e gratuito, confermando la volontà degli organizzatori di rendere la rassegna accessibile a tutti gli appassionati di cultura, storia e spiritualità.

Protagonista dell'inaugurazione sarà il monaco buddhista Bhante Dharmapala, al secolo Claudio Torrero, già professore di filosofia nei licei di Torino e oggi impegnato come testimone di spiritualità nei contesti di dialogo interreligioso e interculturale. L'incontro sarà dedicato al tema "Il monachesimo buddhista e lo spirito cavalleresco", un argomento originale che promette di offrire spunti di riflessione attraverso il confronto tra due tradizioni solo apparentemente lontane. Allievo del filosofo Gianni Vattimo, Dharmapala ha recentemente pubblicato il volume "Sull'Arca e dentro la balena", nato dall'esperienza vissuta a bordo di una nave della Flotilla diretta a Gaza. È inoltre autore di numerosi saggi e presidente dell'associazione Interdependence.

Ad aprire l'incontro sarà il direttore artistico delle Bajardo Lectures, il maestro Freddy Colt, che interverrà anche nelle vesti di Alfiere Maggiore di Castel Bajardo. Alla conferenza prenderà parte anche una delegazione di Alfieri e Damigelle di Castel Bajardo, mentre il saluto istituzionale dell'Amministrazione comunale sarà affidato al sindaco Remo Moraglia. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento consolidato dell'estate bajardese, capace di coniugare approfondimento culturale, valorizzazione del territorio e momenti di incontro tra studiosi, appassionati e cittadini.

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, tutte le conferenze dell'Università d'Estate saranno successivamente rese disponibili sul canale YouTube Bajardo Lectures, permettendo così di seguire o rivedere gli incontri anche a distanza. Un'iniziativa che negli anni ha contribuito ad ampliare la diffusione della rassegna ben oltre i confini del borgo, valorizzando un progetto culturale che continua a crescere e a richiamare relatori di rilievo nazionale.