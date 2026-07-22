Bordighera, l'Orchestra Note Libere porta in scena 'Fantasia d'estate' ai giardini Lowe (Foto)

Un viaggio tra musica, emozioni e grandi suggestioni. Venerdì 24 luglio alle 21.30 l'Orchestra Note Libere porterà in scena, ai giardini Lowe a Bordighera, Fantasia d'estate.

Il concerto sarà a ingresso libero. "Un concerto che attraversa generi, epoche e atmosfere diverse accompagnando il pubblico in una serata all'insegna della grande musica dal vivo" - fanno sapere gli organizzatori.

"Un appuntamento della rassegna Note d'estate, pensato per chi ama lasciarsi sorprendere dalla musica" - sottolineano.