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Musica | 22 luglio 2026, 14:35

Bordighera, l'Orchestra Note Libere porta in scena 'Fantasia d'estate' ai giardini Lowe (Foto)

Un appuntamento della rassegna 'Note d'estate'

Bordighera, l'Orchestra Note Libere porta in scena 'Fantasia d'estate' ai giardini Lowe (Foto)

Un viaggio tra musica, emozioni e grandi suggestioni. Venerdì 24 luglio alle 21.30 l'Orchestra Note Libere porterà in scena, ai giardini Lowe a Bordighera, Fantasia d'estate.

Il concerto sarà a ingresso libero. "Un concerto che attraversa generi, epoche e atmosfere diverse accompagnando il pubblico in una serata all'insegna della grande musica dal vivo" - fanno sapere gli organizzatori.

"Un appuntamento della rassegna Note d'estate, pensato per chi ama lasciarsi sorprendere dalla musica" - sottolineano.

 

Elisa Colli

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