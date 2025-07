Lotta alla contraffazione, "diamo un taglio al falso": a Ventimiglia iniziativa di sensibilizzazione italo-francese (Foto e video)

La lotta alla contraffazione è l'obiettivo dell'iniziativa di sensibilizzazione messa in atto oggi da Indicam in collaborazione con Unifab, Confesercenti, Confcommercio Imperia e la Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Un banchetto è stato, infatti, allestito in via Della Repubblica nella città di confine per distribuire ai passanti volantini in italiano e in francese per dare informazioni, sia ai cittadini che ai turisti, sui prodotti contraffatti che spesso si trovano sul mercato del venerdì o in spiaggia.

Diverse sono, infatti, le iniziative congiunte messe in campo per contrastare la diffusione dei prodotti contraffatti nelle aree di confine e per promuovere una maggiore consapevolezza tra consumatori, turisti e operatori economici.

Continuano, inoltre, gli interventi delle forze dell'ordine per scovare la merce contraffata.