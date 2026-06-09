Taggia cerca sponsor per gli eventi dell’estate 2026: manifestazioni di interesse entro il 22 giugno

Il Comune di Taggia ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla sponsorizzazione delle iniziative estive 2026, con l’obiettivo di reperire risorse economiche a sostegno del calendario di eventi culturali, turistici e sportivi programmati dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76 del 21 maggio 2026 e successivamente formalizzata con la determina del Servizio n. 1287/65 del 5 giugno 2026, punta a coinvolgere operatori economici interessati a promuovere il proprio marchio attraverso le manifestazioni organizzate sul territorio.

L’offerta minima per aderire è fissata a 500 euro oltre IVA, mentre gli spazi pubblicitari verranno assegnati in modo proporzionale all’importo della sponsorizzazione. La stampa del materiale promozionale sarà interamente a carico del Comune. Come specificato nell’avviso, non si tratta di una procedura di affidamento, pertanto non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggi. Le proposte saranno esaminate dal Responsabile del Servizio competente, privilegiando la coerenza tra l’attività dello sponsor e le finalità delle iniziative promosse dall’ente. Per partecipare, gli sponsor dovranno possedere specifici requisiti, tra cui l’assenza di cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, di contenziosi con il Comune di Taggia e di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono inoltre escluse sponsorizzazioni riconducibili a propaganda politica, sindacale o religiosa, alla promozione di tabacco e alcolici distillati, nonché contenuti offensivi o contrari alla normativa vigente.

In cambio della sponsorizzazione, il Comune garantirà la visibilità del logo, marchio o ragione sociale dello sponsor sul materiale promozionale ufficiale degli eventi estivi. L’amministrazione prevede la realizzazione di circa 12 mila pieghevoli e 600 locandine, che saranno distribuiti presso esercizi commerciali, strutture ricettive, stabilimenti balneari, pubblici esercizi e presso l’Ufficio Informazioni Turistiche. “Il Comune di Taggia assume il ruolo di Sponsee”, si legge nel documento, che disciplina i futuri rapporti con gli sponsor attraverso la stipula di appositi contratti di sponsorizzazione. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato all’avviso e inviate tramite PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it entro il 22 giugno 2026.

Per informazioni è possibile contattare l’11° Servizio Attività Produttive, Turismo, Sport e Cultura del Comune di Taggia. Responsabile del procedimento è la dottoressa Daniela Marchi.