Summer Lab delle Costruzioni, a Imperia un luglio tra tecnologia, creatività e orientamento per i giovani

Un’estate all’insegna dell’innovazione, della creatività e della scoperta del mondo delle costruzioni. È questo lo spirito del Summer Lab delle Costruzioni, il nuovo progetto educativo e orientativo promosso da Formedil Imperia e rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle competenze del futuro attraverso attività pratiche, tecnologiche e coinvolgenti. L’iniziativa si svolgerà presso la sede di Formedil Imperia dal 6 al 31 luglio, con orario 8.30-16.00, e sarà articolata in quattro settimane di laboratori innovativi, esperienze immersive e sfide educative. Ogni settimana potrà ospitare fino a 25 partecipanti, garantendo così un’esperienza formativa di qualità e una partecipazione attiva di tutti i ragazzi coinvolti.

Il programma propone numerose attività esperienziali tra cui Build in 3D Lab, Safety Experience con visori di realtà virtuale, Mani in Cantiere, Art Build Lab dedicato a decorazione e mosaico e il Summer Lab Final Party. Nel corso dei pomeriggi sono inoltre previste iniziative dinamiche come Quiz Game in Cantiere, Play City Challenge, Drone Show Experience e Officina delle Idee. Il Summer Lab si presenta come molto più di un semplice centro estivo: un vero e proprio percorso di orientamento e crescita personale, nel quale i partecipanti potranno imparare attraverso l’esperienza diretta, sperimentare nuove tecnologie, sviluppare creatività e manualità, lavorare in gruppo e avvicinarsi ai temi della sicurezza e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.

“Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza formativa nuova, capace di unire gioco, tecnologia, creatività e orientamento. Il settore edile sta cambiando rapidamente: innovazione digitale, sostenibilità, sicurezza e nuove competenze saranno sempre più centrali nei cantieri del futuro. Avvicinare i più giovani a questo mondo significa aiutarli a scoprire talenti, passioni e opportunità professionali, ma anche contribuire a costruire una nuova cultura del lavoro, più moderna, qualificata e sicura. Con questo progetto Formedil Imperia investe sui ragazzi e, allo stesso tempo, sul futuro del comparto delle costruzioni”, dichiara Francesco Castellaro, direttore di Formedil Imperia.

L’iniziativa rappresenta anche una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, offrendo una proposta estiva sicura, educativa e di qualità, organizzata da un ente specializzato nella formazione e nella sicurezza sul lavoro. Un’occasione per i giovani di vivere un’esperienza utile e divertente, orientata alla scoperta delle proprie attitudini e delle opportunità professionali del futuro. Il progetto è realizzato con il sostegno di ANCE Servizi Imperia Srl e con la collaborazione del sistema Formedil e delle parti sociali del settore edile. Rientra inoltre nell’ambito di Orientamenti Summer, il programma promosso da Regione Liguria per favorire percorsi di orientamento innovativi ed esperienziali dedicati alle nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita per i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, mentre per tutti gli altri partecipanti è previsto un piccolo contributo di iscrizione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno. Per informazioni: www.formedilimperia.it – 0183 710947 – summerlab@formedilimperia.it.