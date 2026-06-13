Lions Club Ventimiglia, emozioni e solidarietà nel Passaggio di Campana: Danilo Parodi nuovo presidente

Una serata intensa, partecipata e ricca di significato quella ospitata dal prestigioso Grand Hotel del Mare, splendidamente allestito per l'occasione con atmosfere e colori ispirati alla tradizione caprese, in occasione del tradizionale Passaggio di Campana del Lions Club Ventimiglia. Numerosi soci, autorità e ospiti hanno preso parte all'evento, facendo registrare una presenza superiore alle aspettative e confermando il forte spirito di appartenenza che anima da sempre il Club.

La presidente uscente, Cristina Silvestri, ha concluso il proprio anno lionistico con un momento particolarmente toccante, affidando simbolicamente a ciascun socio una chiave. Un gesto semplice ma denso di significato: durante il suo mandato il Club ha rappresentato una vera e propria "casa", luogo di amicizia, condivisione e servizio, nel quale ogni socio ha avuto un ruolo fondamentale. «La chiave apre una porta, ma soprattutto custodisce una casa. E per me il Lions quest'anno è stato proprio questo: una casa fatta di persone, valori e progetti condivisi», ha sottolineato la presidente nel corso del suo intervento.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna del prestigioso riconoscimento Melvin Jones a Liria Aprosio, quale testimonianza dell'impegno, della dedizione e del servizio resi con generosità alla comunità e ai principi lionistici. È stato inoltre consegnato l'assegno simbolico alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, nelle mani del vicepresidente dottor Claudio Battaglia, frutto del ricavato della serata benefica dedicata al tema della longevità. L'iniziativa, svoltasi presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, aveva unito divulgazione scientifica e spettacolo, con la partecipazione di medici relatori e dell'esibizione del gruppo dei Bordigotti.

Nel corso della cerimonia si è svolto quindi il tradizionale Passaggio di Campana a Danilo Parodi, che guiderà il Lions Club Ventimiglia nel nuovo anno sociale. Un passaggio all'insegna della continuità, della collaborazione e della volontà di proseguire il percorso di servizio che da sempre contraddistingue l'azione del Club sul territorio. Applausi, emozioni e una sincera partecipazione hanno accompagnato i diversi momenti della serata, culminata in un clima di amicizia e condivisione capace di rappresentare al meglio i valori lionistici.

Con il passaggio delle consegne si apre ora una nuova pagina per il Lions Club Ventimiglia, forte dell'eredità lasciata dall'anno appena concluso e pronto ad affrontare nuove sfide e nuovi progetti al servizio della comunità.