Ventimiglia, formazione per volontari: la Croce Verde Intemelia propone un corso per operatori di trasporto sanitario (Foto)

Un corso per operatori di trasporto sanitario verrà organizzato dalla Croce Verde Intemelia. La serata di presentazione nuovo corso di formazione per volontari è prevista venerdì 11 settembre alle 20.30 presso l'aula formazione della Croce Verde Intemelia in piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia.

Si tratta di un percorso formativo teorico e pratico per acquisire competenze in ambito del soccorso sanitario. "Imparerai ad aiutare gli altri ma scoprirai anche quanto questa esperienza cambierà te" - dice Giovanni Zantedeschi, direttore della formazione - "Ogni persona entra nella Croce Verde per un motivo diverso. C'è chi vuole essere utile, chi desidera imparare qualcosa di nuovo, chi cerca un'esperienza che dia più valore al proprio tempo. Quasi tutti, però, scoprono la stessa cosa: aiutando gli altri si cresce anche come persone. È con questo invito che la Croce Verde Intemelia ODV apre le iscrizioni al nuovo corso di formazione per volontari, rivolto a chi desidera dedicare parte del proprio tempo agli altri e vivere un'esperienza capace di lasciare un segno".

"Molti pensano che fare volontariato in una pubblica assistenza significhi esclusivamente intervenire nelle emergenze. In realtà la Croce Verde è molto di più. Ogni giorno accompagna persone a visite ed esami, effettua trasporti sanitari programmati, svolge servizi di assistenza e, quando necessario, interviene nelle emergenze" - mette in evidenza - "Dietro ciascuna di queste attività c'è un volontario che ha scelto di esserci. Per questo non servono esperienze particolari, né occorre sentirsi pronti ad affrontare situazioni di emergenza. Il corso è pensato per accompagnare gradualmente ogni partecipante: si parte dalle attività di trasporto sanitario (TS) e dall'apprendimento delle tecniche di primo soccorso, lasciando poi a ciascuno la possibilità di proseguire, se lo desidera, anche nel settore dell'emergenza sanitaria (EMS)".

"Diventare volontario significa acquisire competenze utili nella vita di tutti i giorni, imparare a lavorare in squadra, affrontare con maggiore sicurezza situazioni impreviste e scoprire il valore di far parte di un gruppo unito dalla solidarietà, dal rispetto e dalla fiducia reciproca. È un percorso adatto ai giovani che vogliono crescere, imparare e fare un'esperienza significativa ma anche a chi, terminata l'attività lavorativa, desidera rimettere a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza, mantenendosi attivo e continuando a sentirsi utile" - sottolinea - "Da oltre settantacinque anni la Croce Verde Intemelia rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Oggi invita nuove persone a raccogliere questo testimone, contribuendo con il proprio impegno a un servizio che ogni giorno è vicino a chi ne ha bisogno".

"La serata di presentazione del corso si terrà venerdì 11 settembre alle 20.30, presso l'Aula Formazione della Croce Verde Intemelia ODV, in Piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia" - fa sapere - "La partecipazione è libera e non comporta alcun impegno: sarà l'occasione per conoscere l'associazione, il programma del corso e le diverse attività nelle quali ogni volontario può trovare il proprio ruolo. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di una mano. Potresti essere tu la persona che gliela tende. Per informazioni e iscrizioni si può contattare la Croce Verde Intemelia ODV al 349 287 9601".