Sanremo, parte il piano estivo di lavaggio e sanificazione delle strade: da agosto anche una squadra straordinaria

Sanremo rafforza il piano di pulizia e sanificazione delle strade in vista del periodo di maggiore afflusso turistico. È entrato nel vivo il nuovo programma operativo integrato predisposto dall'assessorato all'Ambiente, guidato da Ester Moscato, in collaborazione con Amaie Energia, con l'obiettivo di garantire igiene e decoro urbano durante tutta l'estate. Il piano prevede una programmazione capillare degli interventi, distribuiti sull'intero territorio comunale, dal centro cittadino alle frazioni, attraverso l'impiego di autobotti, idropulitrici, lavaggi manuali e squadre dedicate che opereranno quotidianamente secondo un calendario definito.

A partire dal 1° agosto entrerà inoltre in funzione il piano straordinario "Extra Agosto", pensato per rispondere all'incremento dei flussi turistici tipico del mese estivo. L'iniziativa consentirà di intensificare gli interventi nelle aree a maggiore frequentazione, come piazze, passeggiate, camminamenti ed ecopunti, assicurando una presenza ancora più costante delle squadre operative. Il programma interesserà numerose vie strategiche della città, tra cui piazza Colombo, piazza Eroi Sanremesi, corso Imperatrice, corso Cavallotti, via Padre Semeria, via Nino Bixio, via Lamarmora e strada San Martino.

"Mantenere la città pulita, accogliente e decorosa – dichiara l'assessore Ester Moscato – è una priorità per l'Amministrazione comunale, specialmente durante i mesi estivi quando Sanremo accoglie molti visitatori. Questo nuovo piano di lavaggio e igienizzazione, sviluppato in piena sinergia con Amaie Energia che ringrazio per la costante collaborazione, interessa tutto il territorio: dai corsi principali alle vie dello shopping, dal centro storico alle zone periferiche di levante e ponente, senza dimenticare le frazioni. L'attivazione delle squadre straordinarie dal 1° agosto testimonia l'impegno nel garantire risposte il più rapide possibili anche di fronte alle criticità temporanee. Ma per valorizzare al meglio questo lavoro abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, cittadini, turisti e commercianti: solo operando insieme possiamo raggiungere il migliore risultato".

Il calendario degli interventi prevede il lavaggio con autobotte il lunedì, mercoledì e venerdì in corso Garibaldi, piazza Colombo, via XX Settembre, corso Orazio Raimondo, corso Ruffini, corso Marsaglia, via Volta, via Pallavicino, via Zeffiro Massa, via San Francesco e nella zona di San Martino. Il martedì, giovedì e sabato, invece, i mezzi opereranno lungo corso Nazioni, corso Vittorio Veneto, corso Trento Trieste, via Matuzia, via Vittorio Emanuele, passeggiata Imperatrice, corso Inglesi, via Nino Bixio, corso Mombello, via Roma e piazza Eroi Sanremesi, tra le altre arterie cittadine.

Accanto ai mezzi meccanizzati, il piano prevede lavaggi manuali e con idropulitrice nelle aree di maggiore pregio e frequentazione, come via Matteotti, piazza Borea d'Olmo, piazza Bresca, via Palazzo, piazza San Siro, via Corradi e l'intero centro storico della Pigna. Gli interventi interesseranno anche scalinate, fontane e altri punti particolarmente delicati. Due squadre suppletive saranno inoltre impegnate, dal lunedì al sabato, lungo gli assi viari ad alta pedonabilità, dalla Foce a via Pietro Agosti, passando per via Carli, corso Mombello, via Feraldi e passeggiata Imperatrice.

Il Comune sottolinea infine che il programma manterrà la necessaria flessibilità operativa, consentendo alle squadre di intervenire tempestivamente anche in presenza di emergenze o di particolari segnalazioni provenienti dal territorio. Un'organizzazione che punta a garantire standard elevati di pulizia durante tutta la stagione estiva, senza trascurare le frazioni e le aree periferiche, anch'esse inserite nella pianificazione ordinaria degli interventi.