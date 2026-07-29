Bordighera, controlli sulla tassa di soggiorno: Confesercenti Imperia approva l'attività della Polizia Locale

Confesercenti Provincia di Imperia esprime il proprio pieno apprezzamento per l'attività svolta dalla Polizia Locale di Bordighera, che negli ultimi mesi ha intensificato le verifiche sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, rilevando diverse violazioni amministrative.

«Si tratta di un'attività che va esattamente nella direzione che sosteniamo da tempo a livello provinciale – dichiara il Presidente provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia –. I controlli rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori che lavorano correttamente e contrastare ogni forma di concorrenza sleale.»

L'associazione di categoria sottolinea l'importanza di una presenza costante degli organi di vigilanza sul territorio, affinché non vi siano disparità tra le strutture ricettive e l'intero settore possa offrire garanzie di trasparenza e legalità.

Oltre a tutelare chi lavora nel rispetto delle norme, l'attività di recupero delle somme non versate genera un beneficio diretto per l'intera comunità: le risorse recuperate dall'imposta di soggiorno consentono infatti all'Amministrazione di disporre di entrate da destinare al miglioramento dell'accoglienza, al sostegno degli eventi e alla valorizzazione del territorio.

«Ogni euro recuperato attraverso un'efficace attività di controllo rappresenta una risorsa che può tornare a beneficio del comparto turistico – aggiunge Scibilia –. Confesercenti auspica che l'esperienza di Bordighera possa rappresentare un modello virtuoso anche per gli altri Comuni della provincia per garantire trasparenza, correttezza e sviluppo del nostro sistema turistico».