Sanremo, il PD conferma il sostegno all’amministrazione Mager: “Distinzione tra piano amministrativo e politico”. Cassini candidato alle provinciali

Prosegue senza scossoni il rapporto tra il Partito Democratico di Sanremo e l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager. Nella riunione di ieri sera, convocata dal segretario cittadino Gianni Salesi a seguito del recente confronto con il primo cittadino, il partito ha infatti ribadito la propria piena adesione al patto amministrativo che sostiene la giunta di Palazzo Bellevue. Secondo quanto emerso dall’incontro, il PD continuerà a lavorare all’interno della maggioranza distinguendo con chiarezza il piano amministrativo — che riguarda l’azione sul territorio sanremese — da quello politico, relativo alle dinamiche provinciali e ai rapporti con le altre forze. Una linea che conferma quanto già espresso nei giorni scorsi durante il confronto tra il sindaco Mager, il segretario provinciale Pietro Mannoni, il segretario cittadino Gianni Salesi e il consigliere comunale Marco Cassini.

“Il nostro contributo amministrativo va avanti, non ci sono elementi tali da mettere in discussione la collaborazione con il sindaco”, ha spiegato la direzione cittadina durante la riunione. Rimane quindi invariato l’impianto dell’accordo programmatico, fondato su obiettivi condivisi per la città e indipendente dalle valutazioni politiche che ciascuna forza esprime a livello provinciale. Nel corso dell’incontro di ieri è stata anche confermata la decisione del PD di presentare un proprio rappresentante alle prossime elezioni provinciali. La candidatura individuata è quella del consigliere comunale Marco Cassini, già presente al tavolo di confronto con il sindaco Mager e ritenuto dalla direzione cittadina il profilo più idoneo a rappresentare Sanremo e il partito in ambito provinciale.

La riunione ha inoltre ribadito il pieno sostegno all’assessore Lucia Artusi, confermandone ruolo e fiducia e respingendo nuovamente le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi relative a una possibile uscita del PD dall’esecutivo. Il partito si prepara ora alle prossime tappe politiche mantenendo la propria posizione: collaborazione amministrativa stabile a Sanremo e autonomia nelle scelte politiche che riguardano la Provincia. Una linea che, come spiegato dal gruppo dirigente, sarà ulteriormente condivisa con iscritti e militanti nelle prossime assemblee.