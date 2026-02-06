Ventimiglia, Leuzzi (Pd): "Strade e marciapiedi allagati a ogni pioggia intensa, un disagio ormai strutturale" (Video)

"Gli allagamenti sono un problema che si ripete. Da mesi, a ogni pioggia intensa, Ventimiglia si ritrova con strade e marciapiedi allagati, fino alla chiusura di vie importanti come via Basso o il cimitero di Roverino. Il ponte Doria si allaga diventando una piscina a cielo aperto, una situazione pericolosa per i mezzi che devono attraversarlo" - segnala con un video il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi mostrando alcune delle zone più critiche della città.

"Si registrano, ogni volta, molteplici criticità in città segnalate da tempo da tanti cittadini" - dice il consigliere del Partito Democratico Alessandro Leuzzi - "Non vogliamo fare polemica sterile ma portare all’attenzione un disagio ormai strutturale".

"Come Partito Democratico, chiediamo all’assessore ai Lavori Pubblici e alla Giunta Di Muro un confronto serio per individuare soluzioni condivise e durature" - afferma Leuzzi - "Ventimiglia ha bisogno di risposte concrete".