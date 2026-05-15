Sanremo, Damiano e Rodà contro lo stop ai lavori in via Padre Semeria: “La sicurezza non può attendere”

I consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà esprimono forte preoccupazione dopo il preavviso di diniego della Soprintendenza alla prosecuzione degli interventi previsti sui pini di via Padre Semeria.

Secondo i due esponenti dell’amministrazione di Sanremo, la questione non riguarda soltanto il valore paesaggistico delle alberature, ma soprattutto la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Nel mirino dei consiglieri c’è la situazione dei marciapiedi lungo la via, da anni segnalata dai residenti. Le dimensioni dei fusti dei pini avrebbero progressivamente ristretto lo spazio destinato al passaggio, rendendo difficoltosa la percorrenza soprattutto per persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini.

In diversi tratti, sottolineano Damiano e Rodà, i pedoni sarebbero costretti a scendere dal marciapiede e proseguire lungo la carreggiata anche per diversi metri, con “evidenti rischi per la propria sicurezza”.

Il preavviso di stop agli interventi accende ora lo scontro istituzionale. I consiglieri pongono una domanda diretta: se un’opera ritenuta necessaria per la sicurezza viene bloccata, chi si assumerà la responsabilità delle conseguenze?

“Non si tratta di un semplice dibattito estetico o paesaggistico – affermano – ma di sicurezza pubblica e diritto alla mobilità in condizioni adeguate”.

"Chi risponderà di eventuali incidenti o danni a persone e cose? E come spiegare ai cittadini che, nonostante un problema noto da anni, si è preferito dire no senza indicare una soluzione immediatamente attuabile?" concludono i consiglieri.