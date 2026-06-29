Bussana, ritorna dal 7 al 12 luglio la Festa dell'Unità

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna dal 7 al 12 luglio a Bussana di Sanremo, in Piazza Chiappe, la Festa dell’Unità.

Il Partito Democratico di Sanremo, in collaborazione con gli altri circoli della Provincia di Imperia, propone sei serate di buon cibo, musica e dibattiti. Sanremo sarà quindi quest'estate il fulcro della storica kermesse politica, culturale e ricreativa organizzata dall’intero PD provinciale.

Il PD ha voluto riprendere, già dallo scorso anno, questa importante e unica tradizione, come momento di aggregazione e confronto perché, come comunicano gli organizzatori, è fondamentale in questo momento di incertezza internazionale e difficoltà delle persone, dei giovani in particolare, offrire momenti di convivialità, serenità e riflessione su temi di attualità che toccano diversi ambiti e sensibilità. La Festa è un’occasione per il partito, infatti, per scendere in piazza promuovendo la cittadinanza attiva – a tal proposito non mancheranno spazi dedicati anche all’associazionismo locale – mantenendo un contatto con i cittadini in generale oltre ai propri iscritti.

La sinergia tra i diversi circoli provinciali ha consentito, con un notevole sforzo organizzativo, di poter ampliare la Festa da quattro a sei serate con eventi e ospiti importanti che porteranno la loro esperienza. La serata di apertura di martedì 7 luglio alle 18,30, prevede un intervento del Consigliere regionale del PD Andrea Orlando sul delicato tema della lotta a corruzione e mafie e a seguire musica ballabile internazionale degli anni ‘80 con il gruppo dei Popsters.

Nelle serate successive, dibattiti e interventi di figure istituzionali della politica locale e nazionale, si alterneranno sul palco per affrontare diversi temi come la Pace, i Diritti e il futuro del Paese, come ad esempio, "La gestione dei rifiuti” mercoledì 8 luglio, “L’utilizzo extrascolastico delle palestre tra sport e adolescenza” giovedì 9, “Donne, giustizia e Diritto internazionale, il caso della sanremese Nessy Guerra” venerdì 10 luglio, serata promossa dalla Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche.

Non mancherà lo spazio per una riflessione di respiro internazionale e sulla Pace con la presenza dell' Cecilia Strada e su “Flotilla, un ponte tra Europa e Palestina”, con Brando Benifei, eurodeputati del PD.

È una Festa, nel vero senso della parola, ma è anche un’occasione per il popolo democratico per stringersi, celebrare e riaffermare i propri valori, radicati nei principi costituzionali e nati dalla lotta di liberazione.

Ogni serata sarà accompagnata da musica che accontenterà i gusti di tutti, dal liscio alla musica internazionale degli anni 80 e anche musica italiana.

Gli stand gastronomici saranno caratterizzati da piatti tipici come ravioli, condiglione, rostelle, frittura di pesce e la “mitica” capra e fagioli di Angela e in aggiunta ci saranno alcune serate a tema come la trippa, il mercoledì e la domenica, il pesce spada il giovedì e tutto pesce con merluzzo in umido il venerdì. Non mancherà il cibo vegetariano per chi lo gradisce. I prezzi saranno alla portata di tutti.