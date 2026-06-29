Ventimiglia, bilancio e Dup al centro del prossimo consiglio comunale

Bilancio e Dup al centro del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia in programma domani, il 30 giugno, alle 19 presso la sala consiliare del Comune.

Saranno, infatti, sette i punti all'ordine del giorno. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 25 maggio, vi saranno le comunicazioni del sindaco. In seguito, verranno discusse question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Verranno poi illustrati la ratifica di variazione al bilancio n. 03/2026 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 94 del 19 maggio 2026 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti degli articoli 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000 e SS.MM.II; la ratifica della variazione al bilancio n. 04/2026 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 112 del 9 giugno 2026 e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000 e SS.MM.II.; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, Lett. A) del D.LGS. 267/2000 per sentenze esecutive, e l'approvazione dell'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028.