Manutenzione di pista ciclabile e aree pubbliche, SìAmo Camporosso: "Chiediamo maggiore programmazione" (Video)

"Tre video raccontano una situazione che denunciamo da mesi. Per intervenire serve soprattutto organizzazione" - dice il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, formato dai consiglieri comunali Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che torna a richiamare l’attenzione sulle condizioni di manutenzione della pista ciclabile e di diverse aree pubbliche del territorio comunale.

Attraverso tre video realizzati in diversi punti della città, il gruppo ha documentato una serie di criticità che, secondo i consiglieri comunali di minoranza "non rappresentano situazioni improvvise o eccezionali ma sono problemi già segnalati da tempo all’Amministrazione comunale. Le immagini riguardano in particolare il tratto di pista ciclabile da via Primo Maggio al Ponte dell’Amicizia, compreso il park urbano, il tratto dal sottopasso dell’Aurelia fino al mare e il percorso dal campo sportivo fino al centro di raccolta. Vegetazione che necessita di essere sistemata, aree che richiedono pulizia e sfalcio, spazi pubblici che avrebbero bisogno di una maggiore cura e, più in generale, una manutenzione che dovrebbe essere programmata con maggiore continuità".

"Quello che abbiamo documentato nei tre video" – dichiara il capogruppo Maurizio Morabito – non nasce da una polemica estemporanea. Sono mesi che segnaliamo la necessità di intervenire sulla pista ciclabile e sulle aree circostanti. Abbiamo presentato interpellanze, inviato segnalazioni e portato il problema anche all’attenzione del Consiglio comunale".

Il gruppo ricorda, infatti, che nell’ultima interpellanza discussa in Consiglio comunale proprio sul tema della manutenzione, l’assessore con delega al patrimonio e alle manutenzioni Aimone e l’assessore con delega al verde pubblico Canale avevano assicurato che sarebbero stati effettuati gli interventi necessari. "In quella sede – prosegue Morabito – era emerso un aspetto per noi fondamentale: molti degli interventi che continuiamo a chiedere non necessitano di particolari risorse economiche o di nuovi investimenti. Si tratta principalmente di organizzare il lavoro, programmare gli interventi e controllare con continuità il territorio. Proprio per questo facciamo ancora più fatica a comprendere perché determinate situazioni debbano trascinarsi per settimane o mesi prima di essere risolte".

Secondo SìAmo Camporosso, la questione va, quindi, oltre il singolo tratto di erba alta o la singola area da sistemare. "Il problema riguarda soprattutto la programmazione e il controllo della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e del verde pubblico" - sottolineano i consiglieri – "Negli ultimi due anni troppo spesso siamo stati noi della minoranza a segnalare situazioni di degrado o mancata manutenzione e, frequentemente, dopo le nostre segnalazioni o dopo la pubblicazione di fotografie e video, gli interventi vengono finalmente effettuati. Naturalmente siamo contenti quando un problema viene risolto, perché il nostro obiettivo non è fare polemica ma ottenere risultati per Camporosso. Tuttavia, non può diventare questo il metodo ordinario di gestione del territorio".

Per il gruppo consiliare, infatti, non dovrebbe essere necessario attendere l’interpellanza di un consigliere, una PEC, una fotografia o un video sui social per programmare interventi che rientrano nella normale manutenzione della città: "Gli amministratori hanno deleghe precise e gli uffici e il personale comunale svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Quello che chiediamo è una maggiore programmazione: individuare le priorità, organizzare gli interventi e verificare successivamente che siano stati realmente eseguiti. Se, come ci è stato riferito in Consiglio comunale, per molti di questi lavori non servono ulteriori risorse economiche, allora diventa soprattutto una questione di organizzazione".

Particolare attenzione, secondo il gruppo, dovrebbe essere riservata alla pista ciclabile, utilizzata quotidianamente da cittadini, famiglie, bambini, sportivi e turisti e che attraversa diverse zone del territorio comunale: "La pista ciclabile dovrebbe essere uno dei biglietti da visita di Camporosso. Non possiamo limitarci a intervenire quando la situazione diventa evidente o quando arriva una segnalazione. Occorre un programma periodico di manutenzione che riguardi l’intero percorso e le aree pubbliche collegate".