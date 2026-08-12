Consiglio comunale a Bordighera, Iacobucci: "Maggioranza poco disponibile al dialogo e al confronto" (Video)

"I primi mesi di amministrazione nel comune di Bordighera sono stati abbastanza complessi" - dice Massimiliano Iacobucci facendo un bilancio sui primi due mesi da consigliere comunale di minoranza a Bordighera.

Dal primo consiglio comunale, andato in scena lo scorso 11 giugno, ad oggi sono state convocate quattro sedute. "Abbiamo già fatto quattro consigli comunali" - sottolinea Iacobucci - "Ci siamo sempre trovati davanti una maggioranza poco disponibile al confronto e al dialogo ma anche poco disponibile a utilizzare quei mezzi che i regolamenti e le leggi mettono a disposizione del consiglio e dei consiglieri per poter conoscere meglio la cosa pubblica e le pratiche del consiglio comunale".

"La nostra prima battaglia in consiglio comunale è una battaglia di trasparenza e legalità" - mette in risalto Iacobucci - "Il nostro ruolo sarà attento nell'interesse della città e vigile affinché vi sia trasparenza. Siamo sempre a disposizione dei cittadini e a portare le loro istanze e i loro problemi in consiglio comunale".