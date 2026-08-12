Sanremo: la zona di Pian di Poma cambia volto, dopo il Green Park accelera anche il Palazzetto

L'inaugurazione del nuovo Green park di Pian di Poma, con la riqualificazione dell'area, va ad aggiungere un tassello importante a quello che sarà il nuovo volto della zona, in attesa di un altro pezzo importante da incastrare nel puzzle che sarà quello del Palazzetto dello sport. In occasione del taglio del nastro della nuova area camper il sindaco Alessandro Mager ha commentato anche lo stato di avanzamento dei lavori: "Stanno proseguendo a ritmo spedito - spiega - anche oggi, il 10 agosto, ci sono delle maestranze al lavoro. La Giò costruzioni, che ci tengo a citare, ha preso molto sul serio quest'opera".

Ed effettivamente i frequentatori dell'area hanno notato che nell'ultimo periodo i lavori nel cantiere hanno visto un'accelerata, tanto che è ormai possibile vedere una versione grezza di quello che sarà la struttura: non si può sicuramente parlare di un'opera a un passo dalla conclusione, ma l'aspetto del palazzetto è ormai visibile. Non è stato un iter facile, che ha visto la Giò Costruzioni che sta portando avanti l'intervento, subentrata nel gennaio 2024 alla Sicrea Cantieri Srl, estromessa alla fine del 2022 per inadempienza contrattuale: "E' una pratica molto delicata che ha visto purtroppo una fase in cui è rimasta impantanata per problematiche legate a chi in precedenza avrebbe dovuto svolgere i lavori. Ora però le cose si sono evolute a distanza di un anno/un anno e mezzo e abbiamo una ditta che fortunatamente lavora molto bene. Sono convinto sia motivo di orgoglio anche per chi la esegue; d'altronde si tratta di un palazzo dello sport qui a Sanremo".

Sulla conclusione si vocifera che potrebbe volerci ancora circa un anno, con l'auspicio che le operazioni possano proseguire speditamente senza ulteriori intoppi: "Confidiamo che possa essere finita in tempi brevi - conclude il sindaco - sperando che non si verifichino situazioni che portino al blocco per problematiche non prevedibili". Chiaro il riferimento al cantiere di Piazza Eroi, dove dopo una fase di stasi dovrebbe vedersi nuovamente un'accelerata: nei giorni scorsi sono infatti stati visti alcuni operai muoversi nel cantiere e con l'arrivo degli ultimi materiali dovrebbe essere completato l'ultimo strato.

Intanto Sanremo guarda a un'opera che dopo quattro anni di attesa è finalmente giunta a termine, andando ad aggiungere una pedina importante su quella che sarà la nuova area di Pian di Poma.