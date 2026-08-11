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Politica | 11 agosto 2026, 13:21

Sicurezza a Ventimiglia, gazebo del Comitato Futuro Nazionale 026 nei giardini pubblici

"Vuole essere un punto di incontro con la cittadinanza per discutere delle problematiche locali, in particolare la sicurezza, ascoltare pareri e consigli da parte dei ventimigliesi", dicono Baxa e Rivetti

Sicurezza a Ventimiglia, gazebo del Comitato Futuro Nazionale 026 nei giardini pubblici

Gazebo del Comitato Futuro Nazionale 026 a Ventimiglia. Verrà posizionato, giovedì 13 agosto dalle 9 alle 12, all’interno dei giardini pubblici “Tommaso Regio”.

"Il gazebo vuole essere un punto di incontro con la cittadinanza per discutere delle problematiche locali, in particolare la sicurezza, ascoltare pareri e consigli da parte dei ventimigliesi" - fanno sapere Gianluca Baxa e Carlo Rivetti del Comitato Futuro Nazionale 026 - "La scelta dei giardini non è casuale ma vuole essere l’inizio del reimpossessamento pacifico degli spazi pubblici: parchi, giardini, spiagge, piazze. I cittadini devono tornare a vivere i luoghi della città senza paura".

"Noi siamo la Destra dei fatti e vogliamo dimostrare che la politica può essere vicina alle persone" - sottolineano - "Ventimiglia deve sapere che c’è un movimento che non si gira dall’altra parte, che non minimizza, che non si nasconde dietro slogan vuoti ma sta dalla parte dei cittadini, tutti!".

 

Elisa Colli

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