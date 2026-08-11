Sicurezza a Ventimiglia, gazebo del Comitato Futuro Nazionale 026 nei giardini pubblici

Gazebo del Comitato Futuro Nazionale 026 a Ventimiglia. Verrà posizionato, giovedì 13 agosto dalle 9 alle 12, all’interno dei giardini pubblici “Tommaso Regio”.

"Il gazebo vuole essere un punto di incontro con la cittadinanza per discutere delle problematiche locali, in particolare la sicurezza, ascoltare pareri e consigli da parte dei ventimigliesi" - fanno sapere Gianluca Baxa e Carlo Rivetti del Comitato Futuro Nazionale 026 - "La scelta dei giardini non è casuale ma vuole essere l’inizio del reimpossessamento pacifico degli spazi pubblici: parchi, giardini, spiagge, piazze. I cittadini devono tornare a vivere i luoghi della città senza paura".

"Noi siamo la Destra dei fatti e vogliamo dimostrare che la politica può essere vicina alle persone" - sottolineano - "Ventimiglia deve sapere che c’è un movimento che non si gira dall’altra parte, che non minimizza, che non si nasconde dietro slogan vuoti ma sta dalla parte dei cittadini, tutti!".