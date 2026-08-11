“Le Notti del Vino” a Ranzo, gli assessori Scajola e Piana celebrano le eccellenze dell'entroterra

Gli assessori Marco Scajola e Alessandro Piana hanno partecipato ieri sera a Ranzo alla nuova edizione de “Le Notti del Vino”, manifestazione organizzata nell’ambito delle iniziative dell’Associazione Nazionale Città del Vino, che da anni celebra il legame tra il territorio, la cultura enogastronomica e le produzioni vitivinicole locali.

La serata ha visto protagonisti i vini dei produttori di Ranzo, accompagnati dalle proposte gastronomiche dei ristoranti e delle attività del territorio. I partecipanti hanno potuto degustare le produzioni locali con la presenza dei sommelier AIS, assistere all’accompagnamento musicale e partecipare, in tarda serata, alle osservazioni astronomiche curate dal G.A.V.I. – Gruppo Astrofili Volontari Ingauni. A chiudere la manifestazione, la “Ranzo Wine Night”, con cocktail a base di Pigato.

“Le Notti del Vino rappresentano un appuntamento importante per Ranzo e per tutto il nostro entroterra, perché mettono insieme le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e la capacità delle comunità di creare occasioni di incontro – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Il Pigato e la viticoltura raccontano una parte importante della storia e dell’identità di questo territorio e iniziative come questa permettono di farla conoscere e apprezzare a un pubblico sempre più ampio. Valorizzare l’entroterra significa anche investire sulla qualità dei suoi borghi, sulle loro attività e sugli spazi che ospitano la vita delle comunità. È una direzione che Regione Liguria sta perseguendo attraverso la rigenerazione urbana: dal 2021 abbiamo finanziato 212 interventi in tutta la Liguria per 58 milioni di euro, con circa il 70% delle opere realizzate nei comuni dell’entroterra. In provincia di Imperia sono 90 gli interventi, per circa 29 milioni di euro. Sono investimenti che contribuiscono a rendere i nostri piccoli comuni più vivi, attrattivi e capaci di costruire nuove opportunità.”

“Le Notti del Vino sono un’occasione preziosa per valorizzare il Pigato di Ranzo e, attraverso questo prodotto simbolo, raccontare l’identità e la vitalità del nostro entroterra - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana -. Dietro ogni calice c’è il lavoro, la passione e la competenza di tanti agricoltori che ogni giorno scelgono di investire nel territorio, mantenendo vivi i vigneti e preservando il paesaggio. Manifestazioni come questa aiutano a sostenere le imprese, creare economia locale e promuovere una Liguria autentica, fatta di eccellenze, tradizioni e comunità. Il futuro del nostro entroterra passa anche dalla capacità di fare rete e di dare ai giovani nuove opportunità per investire in agricoltura e nella valorizzazione del territorio”.