Sanremo, passeggiata alla scoperta dei segreti della Pigna

Passeggiata alla scoperta dei segreti della Pigna a Sanremo. Su proposta della Banca del Tempo, associazione di volontariato sensibile a tutte le iniziative culturali, martedì 29 settembre, alle 17, è previsto un interessante appuntamento alla scoperta della città vecchia, della sua storia e dei suoi segreti.

Accompagnati dal dottor Giacomo Mannisi e dalla professoressa Anna Blangetti, che attenderanno i visitatori in piazza Cassini, il percorso prevede il giro completo della Pigna, salendo dalle Rivolte di San Sebastiano fino ai giardini Regina Elena e ritorno in piazza Cassini, passando da via Romolo Moreno. "La durata della passeggiata è di circa due ore" - fanno sapere gli organizzatori - "Sono consigliate scarpe comode, una busta-raccoglitore di fogli, eventuale ombrellino di emergenza e tanto buon umore!".

"Tra i visitatori, si sono già evidenziati coloro che sono interessati agli incontri in sanremasco, già proposti in passato, per la conoscenza approfondita del dialetto, la sua etimologia, e, attraverso le sue parole, la scoperta della storia locale" - dicono i curatori del progetto Blangetti e Mannisi - "A breve saranno svelati il calendario e la sede degli incontri. La partecipazione è gratuita sia alla passeggiata che agli incontri".