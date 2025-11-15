Sanremo, il Comune chiude il contenzioso con l’impresa F.lli Negro: accordo da 57mila euro per via Mario Calvino

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la proposta transattiva finalizzata alla chiusura del contenzioso con l’impresa F.lli Negro, relativo ai lavori di ricostruzione di un tratto di via Mario Calvino, avviati in urgenza a seguito del movimento franoso del gennaio 2014. L’intervento, appaltato nel 2015 alla società Teas Srl per 459mila euro, prevedeva tra l’altro l’installazione delle opere provvisionali di sicurezza, affidate in subappalto alla F.lli Negro. Successivamente, l’impresa ha contestato alcune poste contabili sui lavori eseguiti e la sottrazione di materiali e attrezzature, sostenendo che fossero sotto custodia del Comune al momento del furto.

Nel novembre 2024 la F.lli Negro ha promosso una causa civile davanti al Tribunale di Imperia, chiedendo un risarcimento di 208.867 euro tra crediti iscritti a riserva, somme trattenute dall’Ente e danni al materiale sottratto. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha respinto tutte le richieste, imputando all’impresa l’indebito mantenimento del cantiere, che avrebbe reso necessario uno sgombero coattivo con costi a carico dell’amministrazione. Il giudice, dopo lo scambio di memorie tra le parti, ha invitato a ricercare una soluzione conciliativa proponendo un accordo complessivo da 50.000 euro oltre 5.000 euro per spese legali e accessori.

Dopo le valutazioni dell’Avvocatura civica, la Giunta ha espresso parere favorevole alla transazione, ritenuta più conveniente rispetto al rischio di soccombenza e ai potenziali oneri di un lungo contenzioso. L’esborso complessivo per il Comune ammonta a 57.295,60 euro, suddivisi come segue: 50.000 euro a titolo di indennizzo all’impresa e 7.295,60 euro per compensi e oneri legali. Le somme saranno coperte dal capitolo di bilancio dedicato alla “spesa per soccombenza liti e debiti fuori bilancio” relativo all’esercizio 2025.