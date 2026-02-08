Taggia piange il maresciallo dei Carabinieri Italo Vargiu, storico comandante della Stazione cittadina e amato per anni

Nella giornata di ieri, all’Ospedale Civile di Imperia, è morto all’età di 91 anni il maresciallo dei Carabinieri in pensione Italo Vargiu. Sardo di origine, dopo numerosi incarichi nel corso della sua carriera, il Mar. Vargiu ha comandato per molti anni, sino alla data della pensione, la storica Stazione dei Carabinieri di Taggia, allora situata in via Mameli, poi soppressa negli anni ’90.

Figura autorevole e allo stesso tempo profondamente umana, Italo Vargiu è stato per lungo tempo un vero punto di riferimento per gli abitanti di Taggia, che ancora oggi lo ricordano e lo compiangono con sincero affetto. Non a caso, le figlie Ivana e Maria Grazia hanno scelto di celebrare le esequie proprio nella città alla quale il padre era così legato. Il funerale si terrà domani alle 14.30, alla Parrocchia della Madonna Miracolosa di Taggia.