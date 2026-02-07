Sanremo, donna seminuda vaga sulla pista ciclabile e in via Roma: scattano i soccorsi e le indagini (Foto)

Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi in via Roma a Sanremo, di fronte ai giardini Medaglie d’Oro. Alcuni passanti hanno notato una donna di 30 anni seminuda che camminava in modo sconclusionato sulla pista ciclabile ed hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato e i Carabinieri. Questi hanno provveduto a coprire la donna ed a chiamare il 118. Sul posto è intervenuto il personale medico ed un’ambulanza. La donna, secondo i primi riscontri, sarebbe già nota alle forze dell'ordine e fuggita da un albergo dopo la notte.

Ora è stata portata in ospedale per i controlli del caso mentre i Carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso.