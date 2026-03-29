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Cronaca | 29 marzo 2026, 12:52

Sanremo, frana in strada San Pietro: massi sull’asfalto, paura tra i residenti ma nessun ferito (Foto)

Segnalazioni alle autorità dopo il forte tonfo avvertito in mattinata: ora si valuta la messa in sicurezza dell’area

Per fortuna non si sono registrati danni alle persone e, solo in minima parte alle cose. Ma la frana di alcuni massi caduti questa mattina in strada San Pietro a Sanremo, poteva risultare decisamente più pericolosa.

In mattinata, infatti, alcuni residenti hanno sentito “un forte tonfo” e, altri che sono poi transitati sulla strada, hanno trovato alcuni grossi massi rotolati dalla parte alta sull’asfalto.

Del fatto sono state informate le autorità competenti ed ora, ovviamente, bisognerà capire come mettere in sicurezza l’area.

Carlo Alessi

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