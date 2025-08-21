Al via il rifacimento della pista di atletica allo 'Zaccari', il sindaco di Vallecrosia Perri: "Un sogno che diventa realtà"

La pista di atletica al campo Zaccari verrà riqualificata. Lunedì prossimo, il 25 agosto, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra relativa alla ristrutturazione e al rifacimento della struttura utilizzata giornalmente da diverse realtà sportive del comprensorio. L'iniziativa simboleggerà l'apertura ufficiale del cantiere che interesserà il complesso sportivo dal 25 agosto al 31 dicembre, salvo imprevisti. "Lunedi 25 agosto sarà un giorno storico per la nostra città e per tutto il comprensorio. Con grande emozione e onore ci troveremo al campo Raul Zaccari, per la posa della prima pietra e l’avvio ufficiale del cantiere che porterà alla riqualificazione e alla ristrutturazione di questa importante struttura sportiva, a partire dal rifacimento della pista di atletica" - annuncia il sindaco Fabio Perri - "Si tratta di un traguardo atteso da ben 35 anni: per troppo tempo si è parlato di fare senza, però, che si arrivasse mai a risultati concreti. Finalmente, grazie al contributo determinante della Regione Liguria, e al particolare e assiduo impegno del consigliere regionale Veronica Russo, che sin dal suo primo giorno di mandato ha seguito con attenzione e costanza questo progetto, possiamo dare finalmente avvio ai lavori. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale allo sport Simona Ferro, che ha dimostrato sensibilità e disponibilità alla problematica rendendo possibile l’erogazione del primo contributo di 600 mila euro".

"Fondamentale è stata anche la sinergia tra i quattro Comuni che gestiscono la struttura: Vallecrosia (capofila), insieme a Bordighera, Camporosso e Ventimiglia che si sono occupati della progettazione. Una collaborazione virtuosa che testimonia quanto sia forte la volontà di offrire ai nostri giovani, alle associazioni e agli sportivi un impianto degno, moderno e accogliente. Il campo Zaccari, infatti, è frequentato ogni anno da migliaia di ragazzi e realtà sportive che meritano dignità e spazi all’altezza della loro passione e del loro impegno" - sottolinea Perri - "Lunedi non celebriamo solo l’inizio di un cantiere ma la trasformazione di un’idea, rimasta a lungo incompiuta, in una realtà concreta. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare con determinazione per reperire ulteriori finanziamenti necessari al completamento di quest’opera magnifica".